Citadel: cancellati i due spin-off della serie Prime Video

Deadline ha confermato che Amazon ha staccato la spina agli spin-off internazionali di Citadel, ovvero Citadel: Honey Bunny e Citadel: Diana (interpretato da Matilda De Angelis). Nessuna delle due tornerà serie tornerà dunque per una seconda stagione e sembra che l’idea di una serie di altri spin-off simili sia stata abbandonata. I fratelli Russo avevano grandi speranze per la serie a grande budget, ma si tratta solo dell’ultima delusione per i registi dopo le recensioni negative di The Electric State e il basso numero di spettatori su Netflix. Anche The Gray Man e Cherry sono stati accolti male.

“Dopo aver attraversato con successo l’India e l’Italia, le storie di Honey Bunny e Diana si intrecceranno nella prossima seconda stagione della serie madre Citadel”, ha dichiarato oggi Vernon Sanders, responsabile della televisione di Amazon MGM Studios. “Anche se questi capitoli internazionali di successo e molto apprezzati non continueranno come serie singole, la seconda stagione di Citadel sarà la più esaltante che abbiamo mai realizzato”.

“Con una narrazione ad alto rischio, nuove aggiunte al nostro incredibile cast e un’ambizione audace e cinematografica, la nuova stagione approfondirà i viaggi emotivi di Nadia, Mason e Orlick contro la forza implacabile che è Manticore”, ha aggiunto. “Non vediamo l’ora di condividere ciò che ci aspetta quando la seconda stagione sarà presentata in anteprima mondiale nel secondo trimestre del 2026”.