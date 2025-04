Queer: la spiegazione del finale del film con Daniel Craig

Il film romantico Queer (qui la recensione) racconta la storia dell’espatriato americano Lee (Daniel Craig) e del giovane Gene (Drew Starkey), esplorando le complessità dell’amore, dell’attrazione e dello stile di vita gay negli anni Cinquanta. Diretto da Luca Guadagnino e basato sull’omonima novella del 1985 di William S. Burroughs, Queer porta il pubblico nella Città del Messico degli anni Cinquanta per incontrare Lee, un emarginato tra le altre persone queer, che trascorre il suo tempo visitando i club della città e cercando di trovare nuovi (e più giovani) partner sessuali.

Un giorno, Lee vede Gene in un bar e ne è immediatamente attratto, ma, con sua grande sorpresa, non riesce ad avvicinarsi a lui, finché Gene stesso non gli si avvicina. Iniziano così una relazione sessuale, ma Gene continua a essere emotivamente distante, mentre Lee desidera l’intimità emotiva, pur avendo a che fare con un disturbo da uso di sostanze. Un viaggio in Sud America che li porta nella giungla per un’esperienza di yagé/ayahuasca finisce per essere un punto di svolta per i due, e il loro legame e la loro relazione non sono più gli stessi quando arriva il finale di Queer.

Perché Lee e Gene non restano insieme nel finale

Prima che Lee incontri Gene, Queer mostra che Lee tende ad andare a caccia di giovani uomini e ad attirarli a fare sesso con lui, con uno di loro che dice al suo amico che Lee ha cercato di andare a letto con lui per un po’ e che non è in grado di capire l’amicizia tra persone queer. Il problema di Lee non è che non sia in grado di stringere amicizia con altre persone queer, perché è assolutamente in grado di farlo (è amico di Joe, interpretato da Jason Schwartzman), ma che desidera amore, attenzioni e intimità in ogni modo, il che può farlo apparire come disperato o appiccicoso.

L’attrazione di Lee per Gene è diversa da qualsiasi altra che abbia mai provato, poiché non sa nemmeno come approcciarsi a lui, e solo quando Gene gli parla si lascia finalmente andare e si gode l’esperienza. Tuttavia, la relazione tra Lee e Gene è solo sessuale e, sebbene Gene tenga a Lee, l’intimità emotiva che Lee cerca non è presente con Gene. Lee invita Gene a partecipare al suo viaggio in Sud America per avvicinarsi a lui, ma Gene non cambia realmente le sue abitudini.

Uno dei motivi per cui Lee decide di andare in Sud America è il suo interesse per la telepatia e per la pianta yagé, che, a quanto ha letto, viene usata per migliorare la telepatia. Un esperto in materia invia Lee e Gene nella giungla per incontrare la dottoressa Cotter (Lesley Manville), una scienziata che ha studiato la pianta per anni e può controllarne l’uso. Il “viaggio” nello yagé di Lee e Gene apre loro gli occhi e quando finisce, invece di essere più vicini, sono più distanti che mai. Lee e Gene partono e prendono strade diverse, e Lee rimane single fino al suo ultimo giorno.

Perché Lee era così interessato alla telepatia

L’interesse di Lee per la telepatia viene menzionato per la prima volta all’inizio di Queer, quando ne parla con uno dei giovani a cui è interessato. Lee dice di credere nella telepatia e di essere interessato a sperimentarla, e per questo vorrebbe vivere l’esperienza del consumo di yagé. Lee dice anche di aver letto che il governo degli Stati Uniti e i russi hanno fatto esperimenti con lo yagé a scopo di controllo mentale, il che ha gettato un po’ di stigma sulla pianta.

Lee è così interessato alla telepatia non solo perché ci crede, ma perché sarebbe un modo molto più semplice per comunicare i suoi sentimenti ai suoi partner, soprattutto a Gene. Lee fatica a connettersi e a comunicare con Gene, e il suo desiderio di intimità con lui è splendidamente illustrato da un Lee fantasma che raggiunge fisicamente Gene, per cui la telepatia gli permetterebbe di dire a Gene ciò che sente e di cui ha bisogno in modo più semplice e diretto.

Cosa significa l’esperienza di Lee e Gene con lo yagé

Lee viene avvertito più di una volta, prima del finale di Queer, che l’assunzione di yagé non ti fa sballare ed è diversa da qualsiasi altra droga. Lee ha una dipendenza dagli oppioidi e assume regolarmente eroina e, durante il viaggio in Sud America, va incontro a un’intensa crisi di astinenza. Riesce a disintossicarsi durante il viaggio, ma insiste nel provare lo yagé, anche dopo essere stato avvertito che l’assunzione non lo porterà in un’altra “dimensione” come le altre droghe, ma è invece uno specchio che costringe l’utente a guardarsi veramente dentro.

Gene accetta di prendere lo yagé con Lee e i due lo provano con l’aiuto del dottor Cotter, e proprio quando pensano che la pianta non abbia fatto effetto, iniziano a vivere un’esperienza davvero strana ma molto intensa. Dopo aver vomitato il proprio cuore, Lee e Gene si siedono davanti a un falò e scompaiono gradualmente mentre comunicano telepaticamente. Gene dice a Lee di non essere queer e di essere invece incorporeo, una frase che Lee aveva già detto in un sogno. Sebbene Lee dica che lo sapeva già, ha il cuore spezzato, ma nel bel mezzo del viaggio in yagé le sue urla non si sentono.

In un ultimo tentativo di avvicinarsi a Gene al di là di una relazione sessuale, i corpi di Lee e Gene iniziano a fondersi mentre si abbracciano, e questo è il loro ultimo momento insieme. Quando gli effetti dello yagé si esauriscono, Lee cerca di riavvicinarsi a Gene, ma quest’ultimo vuole solo dormire. Il mattino seguente, Gene non parla con Lee e quando lasciano la casa del dottor Cotter, si separano per sempre. Il viaggio nello yagé apre gli occhi sia a Lee che a Gene, con quest’ultimo che finalmente è abbastanza libero da dire a Lee che non è queer e che quindi non può amarlo come vorrebbe.

Lee ottiene ciò che vuole dal “viaggio”, poiché sperimenta la telepatia e può finalmente comunicare con Gene, ma, allo stesso tempo, non ottiene ciò che vuole, poiché si rende conto che Gene non lo amerà mai e lo lascerà. In un ultimo momento di simbolismo in Queer, una volta tornato a Città del Messico due anni dopo, Lee fa un altro sogno in cui trova un serpente che si mangia la coda (l’ouroboros) e Gene che indossa una collana di millepiedi che prende vita.

L’ouroboros è un simbolo del ciclo della vita e della rinascita, ma soprattutto, nel contesto di Lee, riguarda il modo in cui si consuma, così come Lee continuerà nel suo circolo vizioso di solitudine, desiderio d’amore, uso di sostanze ed essere queer in un mondo intollerante e repressivo. D’altra parte, il millepiedi semplicemente se ne va, proprio come fa Gene, e va avanti mentre Lee rimane uguale.

Cosa succede a Gene dopo il viaggio in yagé

Come già detto, il viaggio in yagé permette a Gene di essere finalmente completamente onesto con Lee e di dirgli che non è queer e che quindi non lo amerà come lo ama lui. Anche quella notte, Gene non vuole parlare di ciò che è successo e sceglie di dormire mentre Lee rimane sveglio, e la mattina seguente non parla e rifiuta di aprirsi anche con il dottor Cotter. Quando escono dalla casa del dottor Cotter, Gene è un paio di passi avanti a Lee, ma improvvisamente scompare e quella diventa l’ultima volta che Lee lo vede.

Due anni dopo, a Città del Messico, Lee viene a sapere da Joe che Gene è tornato in città ma è partito sei mesi prima con un colonnello dell’esercito per il Sud America per fargli da guida turistica, e ha anche accennato alla possibilità di incontrare Lee. Gene non torna più a Città del Messico o Lee se ne va ad un certo punto, ma i due non si rivedono mai più.

Cosa succede a Lee alla fine del film

Il finale di Queer contiene un salto temporale: Lee continua il suo viaggio senza Gene dopo l’esperienza yagé e torna a Città del Messico due anni dopo. Lee si riunisce con Joe nel loro bar preferito, dove Joe gli dice che Gene è partito sei mesi fa. Dopodiché, Queer passa al già citato sogno con l’ouroboros e il millepiedi, in cui Gene è seduto su un letto dell’hotel locale dove Lee aveva avuto in precedenza incontri sessuali con altri uomini. Gene si mette un bicchiere di vetro in testa e Lee spara, colpendo Gene alla testa. Sebbene all’inizio Lee sorrida, poi si precipita sul corpo di Gene e lo bacia per l’ultima volta.

Lee si è ormai liberato di Gene, ma non del tutto, perché una parte di lui continuerà ad amarlo – o, forse, ciò che ama e a cui si aggrappa è l’idea di ciò che sarebbe potuto essere se Gene avesse ricambiato il suo amore. Queer fa un ultimo salto temporale a un Lee anziano in quella stessa stanza d’albergo, e invece di indossare il suo caratteristico abito bianco, ora ne indossa uno nero. Lee si sdraia sul letto, su un fianco, tremando, come quando era in astinenza da oppioidi, ma questa volta senza Gene. I ricordi del periodo trascorso con lui continuano a suonare nella sua testa e Lee muore da solo in quel letto, mentre l’ultima inquadratura è costituita da luci lampeggianti di diversi colori.

Il vero significato di Queer

Sebbene l’amore unilaterale tra Lee e Gene sia il punto focale di Queer, ci sono altri grandi temi affrontati. Lee desidera l’intimità emotiva, ma non sa come ottenerla e si accontenta di relazioni puramente fisiche. Mentre Lee vive una vita più libera come uomo queer, Gene è l’opposto, poiché ha ceduto alla pressione sociale degli anni Cinquanta contro le persone queer e non si permette di vivere la sua verità; come diretta conseguenza di ciò, non sa cosa vuole, il che lo porta a giocare con i sentimenti di Lee.

Anche se Lee vive più liberamente, Queer mostra anche quanto possa essere solitario essere una persona queer, poiché c’è ancora un vuoto in lui che non riesce a colmare, e questa solitudine era più presente negli anni Cinquanta. Non si sa se Gene sarà mai in grado di vivere liberamente la sua vita, di essere se stesso e di trovare qualcuno con cui essere se stesso e che possa amare a sua volta, ma almeno per Lee la solitudine rimane fino al suo ultimo giorno, così come il suo amore per Gene.