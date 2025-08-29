Clayface: foto dal set confermano che The Batman non è ambientato nel DCU

All’inizio dell’estate abbiamo appreso che l’attore gallese Tom Rhys Harries è stato scelto per interpretare il ruolo principale nel film Clayface della DC Studios. Il film è basato su una storia di Mike Flanagan (autore di La caduta della casa degli Usher) e scritto da Hossein Amini (autore di Drive), con la regia di James Watkins (autore di Speak No Evil). Clayface non era tra i progetti annunciati dalla DC Studios all’inizio del 2023, rendendolo un’aggiunta a sorpresa alla lista “Capitolo 1 – Dei e Mostri”.

Tuttavia, per James Gunn, quando si tratta di decidere quali progetti DCU riceveranno il via libera, ciò che conta è la storia, e questo progetto era perfetto agli occhi del regista. La produzione si sta attualmente preparando per iniziare a Liverpool, in Inghilterra, e abbiamo ora una prima anteprima di alcuni veicoli del Dipartimento di Polizia di Gotham City. Ci sono state voci su un’ambientazione a Los Angeles, ma questo conferma che possiamo aspettarci di trascorrere un po’ di tempo anche nella casa di Batman.

Quale Batman? Beh, nonostante Matt Reeves sia stato coinvolto come produttore e Clayface fosse originariamente pensato come un film Elseworlds ambientato nello stesso mondo di The Batman, è stato chiarito che sarà a tutti gli effetti un film DCU. La speranza è però che il Cavaliere Oscuro possa fare un cameo in questa storia horror. Anche se questo è certamente possibile, sembra che possiamo davvero dimenticarci che il Batman di Robert Pattinson venga inserito nella DCU.

Come si può notare dalle immagini diffuse (le si può vedere qui, qui e qui), il design dei veicoli del GCPD non corrisponde a quello visto in The Batman. La cosa può sempre cambiare in post-produzione, ma potrebbe essere il momento di abbandonare questo sogno. A parte questo, queste immagini ci danno anche un primo assaggio allettante di come sarà la Gotham della DCU, dopo che un cartello in Superman ha confermato che si trova a breve distanza da Metropolis.

Cosa sappiamo di Clayface

Al momento sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma. Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Stando ad alcuni rumor emersi online, la storia di Clayface sarà incentrata su un attore in ascesa il cui volto è sfigurato da un gangster. Come ultima risorsa, il divo si rivolge a uno scienziato eccentrico in stile per chiedere aiuto. All’inizio l’esperimento ha successo, ma le cose prenderanno presto una piega inaspettata.

Poiché Clayface sarà ambientato nell’universo DC, i fan dovrebbero aspettarsi molti collegamenti con l’universo più ampio, e saremmo molto sorpresi se Batman apparisse o fosse anche solo menzionato. Il produttore Peter Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, sottolineando che il film sarà effettivamente un film horror in piena regola, sulla scia di La mosca di David Cronenberg, ma si dice trarrà anche ispirazione dal successo horror di Coralie Fargeat, The Substance.

“Clayface, vedete, è una storia horror hollywoodiana, secondo le nostre fonti, che utilizza l’incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per rimanere rilevante, solo per scoprire che può rimodellare il proprio viso e la propria forma, diventando un pezzo di argilla ambulante”, ha dichiarato Safran.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.