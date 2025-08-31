Scarface: in sviluppo il remake con Danny Ramirez nel ruolo di Tony Montana

Diretto da Brian De Palma, il film Scarface del 1983 è a sua volta un remake di un film del 1932, basato sull’omonimo romanzo del 1930. In esso si segue Tony Montana, interpretato da Al Pacino, un immigrato cubano che diventa un famigerato trafficante di droga a Miami mentre combatte la propria tossicodipendenza. Il film è uscito con recensioni piuttosto tiepide, ma da allora è diventato un classico del cinema poliziesco.

In una recente intervista con Deadline, Danny Ramirez e Tom Culliver hanno rivelato che stanno sviluppando una nuova versione modernizzata di Scarface attraverso la loro società di produzione, Pinstripes. Ramirez, noto soprattutto per aver interpretato Joaquin Torres/Falcon nell’MCU, interpreterà Montana nel film. “Uno dei diritti di proprietà intellettuale più importanti che stiamo adattando al momento è Scarface. Ovviamente, Danny interpreterà il protagonista. Vogliamo modernizzarlo, adattando il romanzo originale“, afferma Culliver.

“Lo stiamo sviluppando in modo indipendente; abbiamo già alcuni finanziamenti per lo sviluppo. Ovviamente, c’è l’eredità di Pacino degli anni ’80 e poi il film originale del 1932, ma penso che sia giunto il momento di modernizzarlo, e avere qualcuno come Danny nel ruolo principale è davvero emozionante”. “Svilupperemo la nostra proprietà intellettuale, ma cercheremo anche partner che abbiano proprietà intellettuali interessanti e che vogliano collaborare con noi come creativi. Ma ci sono anche alcuni progetti che stiamo sviluppando da soli, con i nostri modesti fondi”, aggiunge Ramirez.

Culliver e Ramirez sottolineano anche che la loro versione di Scarface presenterà alcune modifiche. Anche se il duo non entra nei dettagli, Ramirez afferma che una versione aggiornata dell’epopea criminale potrebbe essere piuttosto rilevante nel 2025. “Penso che, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, sia importante non impegnarci in qualcosa se non abbiamo un approccio totalmente unico e innovativo. Non si vuole fare qualcosa solo per il gusto di rifare qualcosa. Non lo faremo in modo codardo; abbiamo qualcosa da dire con questo materiale”.

“Negli ultimi 20 anni se ne sono viste troppe di queste cose, di rifacimenti fatti solo perché si può attingere a un pubblico già costruito dall’IP. Bisogna avere una nuova storia da raccontare al suo interno”, afferma Culliver. “Scarface, per noi, è il ruolo che abbiamo sempre sognato di interpretare, ma anche di sviluppare in un modo che io possa comprendere. Penso che nel 2025 sarà più attuale che mai. Ecco perché siamo entusiasti di intraprendere questa sfida”, aggiunge Ramirez.

Da tempo si parla di un remake di Scarface

La Universal Pictures era stata precedentemente coinvolta nello sviluppo di un reboot di Scarface, con il regista di Challengers (2024) Luca Guadagnino che si era unito al progetto nel 2020. Guadagnino ha poi rivelato nel 2023 che non stava più lavorando al reboot, senza fornire dettagli sul motivo per cui il progetto fosse fallito. Evidentemente, però, questo ha lasciato la porta aperta a Ramirez e Culliver per lavorare alla loro versione del film poliziesco con Pacino.

Va notato che il fatto che un progetto sia in fase di sviluppo non garantisce che verrà realizzato, e Culliver sottolinea che il finanziamento ottenuto è per lo sviluppo, non per la produzione. Se la versione di Scarface di Pinstripes dovesse vedere la luce, sembra che il pubblico potrà aspettarsi alcuni aggiornamenti rispetto alle versioni del 1983 e del 1932. Sia Ramirez che Culliver chiariscono che perseguirebbero l’IP esistente solo se sentissero di avere una loro visione unica del materiale. Il loro Scarface, quindi, potrebbe risultare fresco e nuovo.

Resta da vedere come Ramirez e Culliver modernizzeranno Scarface e gli daranno il loro tocco personale, ma utilizzare lo status di Tony Montana come immigrato cubano potrebbe essere un modo per esplorare tematiche moderne. Il film è ancora in fase di sviluppo, quindi ci vorranno ancora diversi anni prima che possa vedere la luce.