Clayface, nuovo grande aggiornamento e ulteriori dettagli su LOBO in Supergirl

Il mese scorso, i DC Studios hanno annunciato i piani per un film su Clayface che arriverà nelle sale l’11 settembre 2026. Mike Flanagan d iMidnight Mass e Doctor Sleep ha scritto la sceneggiatura, anche se non sono stati annunciati né il regista né la star.

Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, il regista dovrebbe essere scelto all’inizio del mese e le riprese potrebbero iniziare alla fine di questo mese o a febbraio.

Powered by

Si tratta di un tempo molto breve, anche se il co-CEO dei DC Studios e regista di Superman, James Gunn, ha recentemente dichiarato: “Oggi i [DC] Studios hanno dato una notizia entusiasmante: [Clayface], una storia del DCU tratta da una sceneggiatura di Mike Flanagan, è stata ufficialmente autorizzata. Clayface debutterà nel 2026”.

Con la sceneggiatura pronta per essere girata e un progetto che si prevede a budget relativamente basso, probabilmente non ci vorrà molto per trovare un regista e un cast (che potrebbero essere già in trattativa).

Perché le riprese di Clayface sono così vicine? Beh, la maggior parte della produzione del film è destinata agli effetti visivi per dare vita al cattivo di Batman sullo schermo. In rete si è ipotizzato che Andy Muschietti potrebbe dirigere il film per introdurre il Cavaliere Oscuro nel DCU prima di The Brave and the Bold.

Lo scooper ha anche commentato la notizia che la star di Aquaman Jason Momoa interpreterà Lobo in Supergirl: Woman of Tomorrow. Vi abbiamo già detto che avrà più di un cameo e il leaker ha aggiunto che “Jason Momoa [sta] girando Supergirl solo per poche settimane. Quindi non è un cameo, ma nemmeno un ruolo importante”.

Nel corso degli anni sono stati fatti diversi tentativi di portare Lobo sul grande schermo. Guy Ritchie e Brad Peyton si sono cimentati entrambi, con Dwayne Johnson che si è messo in gioco per il film di quest’ultimo. Nel 2018, Michael Bay sembrava intenzionato a occuparsi del film, ma anche questo non si è mai concretizzato.

Per Momoa, Lobo è un personaggio che sogna di portare in vita sullo schermo da oltre un decennio. Non si sa cosa Gunn abbia in mente per Aquaman nel DCU, anche se i commenti su Arthur Curry nella prima stagione di Peacemaker suggeriscono che potrebbe non essere il più grande fan dell’atlantideo.

Cosa sappiamo su Supergirl: Woman of Tomorrow

Supergirl: Woman of Tomorrow è attualmente previsto come secondo titolo DCU dei DC Studios e sarà diretto dal regista di Crudelia Craig Gillespie. Ana Nogueira (The Vampire Diaries) ha scritto la sceneggiatura dopo essere stata inizialmente ingaggiata per scrivere il film di Supergirl con Sasha Calle.

Nel film dei DC Studios, Supergirl viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e si ritrova in una ricerca omicida di vendetta. Supergirl: Woman of Tomorrow arriverà nelle sale il 26 giugno 2026.