Sonic 3, la spiegazione delle scene post-credits: chi sono i nuovi personaggi e come ci preparano a Sonic 4

Sonic 3 (Sonic the Hedgehog 3) include due scene post-credits che sono fondamentali per il futuro del franchise, poiché introducono nuovi personaggi importanti e confermano il destino di un altro. L’atto finale del terzo film live-action di Sonic the Hedgehog è il più grande della serie: Sonic, Knuckles e Tails cercano di impedire a Shadow, al Dr. Robotnik e a Gerald Robotnik di distruggere la Terra. Le parti si invertono quando Shadow e il Dr. Robotnik si rivoltano contro Gerald e si adoperano per salvare l’umanità, anche se questo mette a rischio le loro stesse vite. Questo rende il finale di Sonic the Hedgehog 3 molto ricco di azione prima del lieto fine del Team Sonic.

Sonic 3 si conclude in un punto familiare per il franchise, con Sonic circondato dai suoi amici e dalla famiglia Wachowski, ma non è qui che la storia si conclude completamente. Seguendo la tradizione del franchise, Sonic the Hedgehog 3 ha due scene post-credits. Così come i primi due film avevano scene post-credits per preparare i sequel e introdurre nuovi personaggi importanti (Tails nella scena dei titoli di coda di Sonic 1 e Shadow nella scena dei titoli di coda di Sonic 2), il terzo film alza la posta in gioco includendo altri personaggi della storia videoludica della Macchia Blu che preparano Sonic 4 (Sonic the Hedgehog 4).

Powered by

La prima scena post-credits di Sonic The Hedgehog 3 presenta Amy Rose e Metal Sonic

Altri due personaggi dei videogiochi entrano nel franchise di Sonic

La prima scena post-credits di Sonic the Hedgehog 3 è enorme, in quanto introduce ufficialmente Amy Rose e Metal Sonic nel franchise cinematografico. La scena mostra Sonic che va troppo veloce durante una gara e finisce a New York. Apparentemente solo nella foresta di notte, Sonic si trova faccia a faccia con un robot che condivide il suo stesso design. Si tratta di Metal Sonic e Sonic si prepara a combattere il singolare robot. Tuttavia, si rende conto che decine di robot lo circondano ed entrano in azione per abbatterlo.

Sebbene le probabilità siano contro Sonic, viene salvato dai robot di Metal Sonic da una figura incappucciata che brandisce un enorme maglio. Chi ha familiarità con i giochi riconoscerà sicuramente il martello Piko Piko giallo e rosso prima che la figura incappucciata riveli la sua identità. Si tratta di Amy Rose, un riccio rosa, che salva Sonic dal suo imminente destino. Anche se i due non si scambiano alcuna parola dopo il loro primo incontro, Amy Rose si rivela subito un’alleata di Sonic.

Storia del videogioco Sonic The Hedgehog di Amy Rose

Amy Rose è un personaggio importante dei videogiochi di Sonic the Hedgehog. Fa parte del franchise dal 1993, quando fa la sua prima apparizione in Sonic CD. Amy è un personaggio brillante e positivo che spesso ha una cotta per Sonic. Nella sua prima apparizione è stata rapita da Metal Sonic e salvata da Sonic più avanti nel gioco, il che l’ha resa un personaggio ricorrente accanto al Team Sonic nelle avventure future. Da allora Amy Rose è stata presente in quasi tutti i videogiochidi Sonic, compresi quelli precedenti al suo cameo in Sonic the Hedgehog 3.

Amy Rose ha poteri di supervelocità come Sonic e molti altri personaggi della serie, anche se in genere non è veloce come Sonic. In questo caso, il suo martello Piko Piko le è utile per avere un’arma potente da usare in combattimento. Alcuni dei suoi altri poteri includono variazioni di un attacco di rotazione, mentre i giochi hanno anche dimostrato la sua capacità di avere maggiori capacità fisiche quando deve fare qualcosa per salvare Sonic. C’è stata anche una volta in cui il solo pensiero della sua cotta è stato abbastanza potente da guarirla.

La storia di Metal Sonic nei videogiochi di Sonic The Hedgehog

Metal Sonic è un classico cattivo di Sonic the Hedgehog che ha fatto la sua prima apparizione in Sonic CD. Anche se la scena post-credits di Sonic the Hedgehog 3 non lo spiega, Metal Sonic è tradizionalmente una creazione del Dr. Robotnik. Il robot ha un aspetto simile a Sonic e può replicare i suoi poteri di velocità. Metal Sonic è generalmente visto come la più grande creazione del Dr. Robotnik ed è una minaccia ricorrente per il Team Sonic. L’introduzione del legame con Amy Rose nel film si basa sulla storia del videogioco, dove Metal Sonic ha rapito il riccio rosa nella loro prima apparizione.

Grazie al lavoro del Dr. Robotnik nel creare una replica robotica di Sonic, Metal Sonic è uno dei cattivi più potenti del franchise. Le sue capacità di supervelocità non derivano dalla stessa fonte di Sonic, poiché Metal Sonic utilizza potenti jet per raggiungere le sue incredibili velocità di spostamento. In effetti, i giochi hanno dimostrato che Metal Sonic, a volte, può persino essere più veloce della velocità massima di Sonic. I poteri di Metal Sonic vanno ben oltre la velocità, poiché il robot può imitare altre abilità dopo aver scansionato un individuo e può rilevare i Chaos Emerald di Sonic the Hedgehog.

La seconda scena post-credits di Sonic The Hedgehog 3 conferma che Shadow è vivo

La morte di Shadow nel finale era una messinscena

La seconda scena post-credits di Sonic the Hedgehog 3 riporta l’attenzione su Shadow the Hedgehog. Il riccio nero di Keanu Reeves è apparentemente morto nel momento culminante del film, poiché si trovava a bordo della stazione spaziale quando questa è esplosa. Il tentativo di far credere al pubblico che Sonic the Hedgehog 3 avrebbe ucciso Shadow alla sua prima apparizione sarebbe stato difficile da realizzare. Per questo motivo, il film include una scena dei titoli di coda che conferma che Shadow è vivo.

La scena after-credits mostra Shadow che raccoglie l’anello da polso che aveva perso nel finale. L’anello, noto come Limiter Rings o Inhibitor Rings nei giochi, riporta il riccio nero agli stessi livelli di potenza che aveva in precedenza. Confermando che Shadow è vivo, Sonic the Hedgehog 3 lascia al pubblico il dubbio che possa essere un fattore nelle puntate future. Resta da vedere se ciò avverrà in Sonic the Hedgehog 4 o in un potenziale spinoff di Shadow.

Come le scene post-credits di Sonic The Hedgehog 3 preparano Sonic 4

Sonic The Hedgehog 4 sarà ancora più grande adesso

I film di Sonic the Hedgehog hanno una solida tradizione nel preparare direttamente il capitolo successivo nelle scene post-credits, e non è diverso in questo caso. Le scene dei titoli di coda di Sonic 3 forniscono i primi veri accenni a quella che sarà la storia di Sonic the Hedgehog 4. Il finale vero e proprio del film mantiene le premesse del film. Il finale vero e proprio del film tiene insieme i Wachowski, Sonic, Knuckles e Tails, permettendo a tutti loro di partecipare al quarto capitolo. Tuttavia, è ormai chiaro che Amy Rose e Metal Sonic si uniranno all’ensemble in crescita. Amy Rose sarà la nuova alleata e l’interesse amoroso di Sonic, mentre Metal Sonic è destinato a essere il cattivo di Sonic 4.

La domanda è come Sonic the Hedgehog 4 utilizzerà Metal Sonic. Nella scena dei titoli di coda è già stato stabilito che esistono più versioni robotiche di Sonic. Il quarto film deve rivelare chi li controlla – Ivo o Gerald Robotnik sono ancora vivi? – e se esiste un Metal Sonic principale più potente di quelli che Amy Rose distrugge rapidamente, perché potrebbero essere dei droni. In ogni caso, con Amy Rose e Metal Sonic nel mix, la storia di Sonic 4 potrebbe rispecchiare Sonic CD e mettere Sonic in missione per salvare Amy dopo il suo rapimento.

Sembra inoltre probabile il ritorno di Shadow the Hedgehog in Sonic 4. Ora che ha già tradito i Robotnik per lavorare con Sonic e salvare l’umanità, sembrerebbe che possa essere un alleato in futuro. Forse Shadow saprà anche qualcosa di più sull’origine di Metal Sonic, se i Robotnik o la GUN sono coinvolti. In ogni caso, le scene dei titoli di coda di Sonic the Hedgehog 3 fanno sì che Sonic the Hedgehog 4 sia il gioco più grande fino ad oggi se Amy Rose, Metal Sonic e Shadow the Hedgehog saranno tutti presenti.

Sembra inoltre probabile il ritorno di Shadow the Hedgehog in Sonic 4. Ora che ha già tradito i Robotnik per lavorare con Sonic e salvare l’umanità, sembrerebbe che possa essere un alleato in futuro. Forse Shadow saprà anche qualcosa di più sull’origine di Metal Sonic, se i Robotnik o la GUN sono coinvolti. In ogni caso, le scene dei titoli di coda di Sonic the Hedgehog 3 fanno sì che Sonic the Hedgehog 4 sia il gioco più grande fino ad oggi se Amy Rose, Metal Sonic e Shadow the Hedgehog saranno tutti presenti.