Bill Skarsgård dice di aver parlato con Andy Muschietti di The Brave and the Bold

In Nosferatu di Robert Eggers, Bill Skarsgård veste i panni dell’antico vampiro Conte Orlok, e non è certo la prima volta che l’attore si sottopone a una contorta trasformazione per interpretare un mostruoso cattivo.

Skarsgård è noto soprattutto per aver interpretato Pennywise il Clown nei film di IT e tornerà a vestire i panni dell’entità demoniaca nella serie spin-off Welcome To Derry della HBO/Max, di cui il regista Andy Muschietti è co-sceneggiatore e produttore.

Durante un’apparizione al podcast Happy Sad Confused, a Skarsgård è stato chiesto se avesse parlato con Muschietti del previsto film su Batman del DCU, The Brave and the Bold. Skarsgård ha risposto di sì, ma di non essere “sicuro della sua posizione” e di non aver parlato di una potenziale parte.

Il conduttore Josh Horowitz ha poi chiesto al suo ospite se avesse mai preso in considerazione l’idea di interpretare un ruolo in un film tratto da un fumetto, e sembra che Skarsgård sarebbe interessato a interpretare Batman o Joker (o entrambi!) se gli si presentasse l’occasione. “C’è un Joker piuttosto forte in me, e sarebbe molto malato”.

Bill Skarsgard says “there’s a pretty cool Joker in me and it would be very sick” pic.twitter.com/abEAHb5lTF — Everything_DCU (@EverythingDCU_) December 30, 2024

Horowitz ha poi chiesto a Skarsgård delle voci secondo cui sia lui che suo fratello Alexander (The Northman) erano in lizza per interpretare Lex Luthor nel film Superman di James Gunn, prima che Nicholas Hoult ottenesse il ruolo. L’attore ha detto di aver letto le voci online e di aver chiesto ad Alexander di parlarne, ma nessuno dei due ha ricevuto una telefonata.

Skarsgård è spesso scelto dai fan come Joker, ma alcuni ritengono che potrebbe essere una scelta un po’ troppo ovvia per interpretare quel particolare personaggio. Batman sarebbe sicuramente un’idea fuori dagli schemi e non sappiamo quanti fan del Cavaliere Oscuro sarebbero d’accordo.

FOTO DI COPERTINA: Bill Skarsgard alla prima di “IT Chapter Two”. Foto di Featureflash via Depositphotos.com