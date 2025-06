“La Marvel ha preso una direzione diversa”: lo sceneggiatore di Moon Knight conferma che il cattivo originale della serie era Bushman

Moon Knight ha debuttato su Disney+ nel 2022 e, sebbene la maggior parte dei fan sembrasse apprezzare la serie, a tratti è stata caotica quanto la psiche di Marc Spector. Le scene ambientate nel manicomio non avevano molto senso (forse era proprio questo il punto), e Arthur Harrow di Ethan Hawke era ben lungi dall’essere il miglior cattivo che abbiamo visto nell’MCU.

Il lavoro di Hawke è stato stellare, però, così come quello di Oscar Isaac. Moon Knight si è concluso con l’emergere di una terza personalità, Jake Lockley, ma il personaggio non è più stato visto da allora e al momento non si prevede che venga preso in considerazione in Avengers: Doomsday.

Se la variante di Kang Rama-Tut fosse ancora in gioco, probabilmente lo avrebbe fatto. Tuttavia, i piani cambiano, cosa che Jeremy Slater, sceneggiatore capo di Moon Knight, ha chiarito in una recente intervista con ComicBook.com. A quanto pare, il Moon Knight che ha scritto era molto diverso da quello che abbiamo visto tre anni fa.

“Alla fine, [Marvel] ha preso una direzione diversa e il regista ha messo insieme il suo team di sceneggiatori”, ha spiegato. “Sai quando ti ritrovi a giocare in un mondo così grande che… prendi in prestito i giocattoli di qualcun altro per un breve periodo di tempo e, alla fine, non ti appartengono. Lo sai già, quindi non è stata una sorpresa.”

“L’obiettivo era che se Marc Spector fosse stato l’Avatar di Khonshu, avremmo preso Bushman e lo avremmo trasformato nell’avatar di una divinità egizia diversa, lasciando che se la vedessero”, ha detto lo sceneggiatore a proposito dei piani abbandonati per uno dei nemici più popolari di Moon Knight.

Ha aggiunto: “Il problema che continuavamo a incontrare era che Black Panther era appena uscito e Michael B. Jordan era così dannatamente bravo nei panni di Killmonger in quel film, che proiettava un’ombra così grande… che tutto ciò che scrivevamo finiva per sembrare un po’ derivativo”.

Il personaggio di Bushman era stato accennato in Moon Knight, quindi la porta è aperta alla possibilità che i Marvel Studios rivisitino il personaggio in futuro. Tuttavia, se e quando ciò accadrà, Slater non ha alcuna intenzione di essere coinvolto.

“Se ci sarà un altro Moon Knight, la palla sarà nel campo di Kevin Feige e Oscar Isaac”, ha osservato lo sceneggiatore. “Una volta che Kevin avrà capito il modo migliore per usare quel personaggio, qual è la storia giusta e chi sono i narratori giusti per darle vita, sarei scioccato se non lo rivedessimo a un certo punto”. Ha poi aggiunto che, per ora, è più concentrato sulla regia e non ha intenzione di tornare nell’MCU.

Sebbene molti saranno delusi dall’assenza di Bushman, sembra che Slater non sia riuscito a trovare un nuovo approccio al villain. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui è stato reclutato un nuovo team di sceneggiatori, una mossa arrivata in un momento in cui i Marvel Studios stavano ancora cercando di adottare un approccio cinematografico per lo sviluppo della serie.

Tutti glòi episodi di Moon Knight sono disponibili in streaming su Disney+.