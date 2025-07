Anthony Mackie parla del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday

Il ritorno senza precedenti di Robert Downey Jr. nell’MCU nei panni dell’arch-villain, Doctor Doom in Avengers: Doomsday è stato commentato dal suo co-protagonista, Anthony Mackie. Mackie è apparso per l’ultima volta nell’MCU in Captain America: Brave New World, dove ha interpretato il ruolo del protagonista e alla fine ha deciso di riformare gli Avengers, iniziando dal suo partner, Joaquin Torres’ Falcon.

Il Capitan America di Anthony Mackie dovrà ora affrontare Doctor Doom in Avengers: Doomsday con una nuova squadra di Avengers, anche se gli altri eroi che compongono l’ultima versione degli Avengers devono ancora essere confermati. Tuttavia, questa sarà la prima volta che Mackie e i veterani del MCU reciteranno al fianco di Robert Downey Jr. dopo Avengers: Endgame del 2019.

Mackie ha parlato di questa imminente collaborazione in un’intervista con Entertainment Tonight dove ha riflettuto sul suo lavoro con Robert Downey Jr. ora e nei suoi primi giorni all’interno dell’MCU. In una frase succinta, Mackie ha detto che RDJ è stato parte integrante della sua carriera iniziale e si è detto entusiasta del suo ritorno. La sua citazione completa è la seguente:

“Sai, la parte divertente è che Robert Downey Jr. è stato parte integrante dell’inizio della mia carriera alla Marvel. È fantastico riaverlo con noi e continuare l’eredità che ha costruito con il MCU”.

Cosa significano i commenti di Anthony Mackie sul ritorno di Robert Downey Jr. nel MCU

La carriera di Mackie nel MCU è iniziata in alcuni importanti film di Iron Man

La carriera di Anthony Mackie nell’MCU è iniziata con Captain America: The Winter Soldier, uno dei film più apprezzati e significativi dell’MCU. Da allora ha lavorato a stretto contatto con Chris Evans, apparendo in tutti i film successivi degli Avengers e in Captain America: Civil War. Mackie ha recitato per la prima volta al fianco di Robert Downey Jr. in Avengers: Age of Ultron, anche se i due non hanno interagito sullo schermo.

Con Robert Downey Jr. che ha proclamato “Nuova maschera, stesso compito” quando è stato rivelato come il Dottor Destino dell’MCU, e Anthony Mackie che ha dichiarato che sta “continuando” la sua eredità, questo alimenta l’idea che il Dottor Destino sarà direttamente legato all’Iron Man dell’MCU.

Tuttavia, ha concluso questo film unendosi agli Avengers, la squadra di cui Iron Man interpretato da RDJ è sinonimo. Il loro momento più significativo insieme sullo schermo sarebbe poi arrivato in Captain America: Civil War, dove hanno combattuto su fronti opposti della divisione ideologica. Questi film potrebbero essere considerati l'inizio della carriera a cui fa riferimento Mackie.

Entrambi i film sono anche elementi fondamentali per l’eredità che RDJ ha costruito nell’MCU. Avengers: Age of Ultron ha stabilito il sogno di Tony Stark di costruire un’armatura in tutto il mondo, mentre Captain America: Civil War ha sviluppato questo con la sua deferenza alla supervisione, mettendolo probabilmente nel suo ruolo più malvagio nell’MCU.

