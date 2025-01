Cristin Milioti di The Penguin parla del futuro della DC dopo il ritardo di THE BATMAN 2

Nel finale di stagione de The Penguin, Oz Cobb ha posto fine alla sua faida con Sofia Gigante svelando il suo ruolo nella distruzione di Crown Point e facendo in modo che “Il Boia” tornasse ad Arkham.

È lì che Sofia riceve una lettera dalla sua sorellastra, Selina Kyle, la vigilante che abbiamo visto per la prima volta nei panni di Catwoman in The Batman del 2022.

Powered by

Il palcoscenico è stato preparato per la condivisione di entrambi i personaggi sullo schermo ma, mentre scriviamo, è più probabile che ciò avvenga nella seconda stagione de The Penguin piuttosto che nel recente ritardo di The Batman – Parte II (che ora è senza titolo).

IndieWire ha recentemente parlato con Cristin Milioti del suo futuro come personaggio e le ha chiesto cosa di Sofia spera di esplorare in futuro.

“Non lo so ”, ha ammesso. “Mi è sembrato che ci siano infinite possibilità di dove potrebbe andare. Ovviamente vorrei vederla uscire da Arkham. È la prima cosa da fare. Non la voglio lì dentro. Quindi voglio vederla uscire da lì e poi vendicarsi”.

“Forse ora sarebbe ancora più una mina vagante, perché prima era piuttosto concentrata su di lui e sull’acquisizione di potere, ma a seconda di quello che le succede lì dentro, potrebbe essere un obiettivo ancora più grande ”, ha continuato Milioti. “Mi piacerebbe esplorare questo aspetto”.

Nonostante ciò, l’attore ha notato che c’è una grande parte di lei che vorrebbe continuare a esplorare Arkham. “Oh sì. [Quelle scene sono divertenti. Quindi forse lei rimarrà lì per un po’ e io ne farò un paio”.

Riflettendo sull’ingresso nell’Universo DC, Milioti ha dichiarato: “È stato emozionante. Sono una fan sfegatata di Batman, il mio sogno da sempre è quello di essere una cattiva di Batman e di poter mostrare la sua intera storia. Il fatto che questo venga dal cervello di una donna, lo si può percepire, lo si può sentire. Soprattutto il fatto che quell’episodio sia stato diretto dalla [regista] Helen [Shaver], è stato sicuramente un elemento in più”.

Ci sono così tante cose che Sofia fa nello show che, ovviamente, sono moralmente riprovevoli, ma molte donne mi hanno detto: “Questa parte è stata così bella” o “catartica” nel vederla affrontare tutto questo, e anch’io mi sono sentita così. È incredibile ”, ha concluso l’attrice.

The Penguin ha battuto i record di spettatori sulla HBO ed è stato un successo di critica, quindi quasi certamente vedremo ancora la Sofia Falcone/Gigante preferita dai fan di Milioti. Se la serie ambientata ad Arkham con il Joker e l’Enigmista fosse stata realizzata, sarebbe stato divertente vederli incrociare le loro strade (potrebbe ancora accadere, ovviamente). L’intera prima stagione deThe Penguin è ora disponibile in streaming su SKY. Per quanto riguarda il sequel di The Batman, è stato spostato al 1° ottobre 2027.