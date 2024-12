The Batman – Parte 2 è stato posticipato al 2027

Gli spettatori dovranno aspettare ancora un po’ per tornare a Gotham City, poiché il seguito di Matt Reeves a The Batman verrà posticipato al 2027. Il sequel del supereroe avrebbe dovuto uscire originariamente il 2 ottobre 2026, ma verrà posticipato di un anno e uscirà ora il 1° ottobre 2027 in Imax, ha annunciato giovedì la Warner Bros.

Questa scelta ha lasciato scoperta una data per il prossimo film di Alejandro G. Iñárritu e Tom Cruise che uscirà nei cinema nel 2026, proprio mentre inizia la corsa alla stagione dei premi. Il film, che non ha ancora un titolo, uscirà in Imax il 2 ottobre nella data in cui è stato lasciato vacante The Batman – Parte 2.

La Warner Bros. ha fatto alcune mosse aggiuntive alla sua prossima lista di uscite, scambiando le aperture di “Mickey 17” di Bong Joon-ho e “I Peccatori” di Ryan Coogler. Ora, “Mickey 17“, che ha come protagonista Robert Pattinson, uscirà il 7 marzo 2025, mentre “I Peccatori“, che riunisce Coogler con la sua star di “Black Panther” e “Fruitvale Station” Michael B. Jordan, tornerà al 18 aprile 2025. Questa è la data in cui “Mickey 17” avrebbe dovuto debuttare originariamente, ma la nuova uscita consentirà al film di Bong di essere proiettato più a lungo in Imax, secondo fonti dello studio.

Il film di Cruise e Iñárritu è ​​avvolto nel mistero, ma secondo la sinossi ufficiale rilasciata dalla Warner Bros. segue “l’uomo più potente del mondo” mentre “si imbarca in una missione frenetica per dimostrare di essere il salvatore dell’umanità prima che il disastro che ha scatenato distrugga tutto”. Il cast stellare include Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde e Riz Ahmed. È un cambio di passo per Cruise, impegnato a salvare il mondo in film d’azione più convenzionali come “Mission: Impossible” e “Top Gun: Maverick“.