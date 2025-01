Departure – Stagione 2, la spiegazione del finale

La seconda stagione della serie drammatica intelligente e ricca di suspense Departure di Vince Shiao vede l’acclamata investigatrice Kendra Malley occuparsi del caso di un altro incidente. In questa stagione, la storia si fa letteralmente terra terra, spostando la sua attenzione dall’aviazione alla ferrovia. La tavolozza dei colori diventa più calda e i personaggi più avvincenti.

Il mistero inizia con l’incidente di un treno automatico superveloce e immerge il pubblico in una trama labirintica dalle implicazioni devastanti. Il mistero è abbondante e sconfinato, cosparso della giusta dose di bugie, inganni e intrighi politici. Se il finale della storia vi sta facendo riflettere in silenzio, lasciateci dare forma ai vostri pensieri.

Recap della seconda stagione di Departure

Il mistero della stagione inizia con il deragliamento del treno automatizzato ad alta velocità Apollo, in viaggio da Toronto a Chicago. A 140 miglia orarie, il treno perde il controllo in una curva difficile e colpisce un’autocisterna a un incrocio. In totale muoiono settantadue passeggeri, compreso il conducente, Walter Mack. Su raccomandazione di Howard, l’investigatrice dell’incidente Kendra Malley e il suo assistente Theo volano dall’altra parte dell’oceano per assistere la FTSA nelle indagini. Collaborano con l’agente dell’FBI Ellen, la collega appassionata di computer Charlotte e lo sceriffo locale Parker per risolvere il caso. Il detective di Scotland Yard Dom si unisce alle indagini. Il deragliamento del treno ci porta su molti binari del mistero, conducendo a una rivelazione scioccante.

Ma prima di questo, raccontiamo i passeggeri del treno. Uno dei passeggeri chiave tra i deceduti è Philip Hogan, uno dei progettisti originali del software del modulo Apollo. Più tardi, durante l’autopsia, si scopre che gli hanno sparato a distanza ravvicinata. Jordan Cole, cofondatore e amministratore delegato di URSA, arriva sulla scena del crimine per assicurare alla polizia l’assistenza nelle indagini. Ha studiato al college con Philip, ma non vuole fornire i dati di log del software di Apollo.

Fortunatamente, la scatola nera viene ritrovata pochi istanti dopo l’incidente. Dalla registrazione della sala macchine, si sente il grido di aiuto di Walter, il pilota. Secondo il referto dell’autopsia, ha una ferita da proiettile nella testa altrimenti decimata, ma poco dopo viene escluso il suicidio. Nel frattempo, gli investigatori riescono a rintracciare Bill Ratch, l’operaio ferroviario locale, e di conseguenza Bill viene licenziato dall’azienda.

Ci sono alcuni sopravvissuti sparsi in giro. Tra i sopravvissuti c’è un bambino di otto anni di nome Lucas, che viaggiava con la madre. Purtroppo la madre di Lucas è morta e la squadra investigativa ha la custodia di Lucas dopo il suo recupero. Un fuggitivo di nome Max O’Neil, che l’FBI stava scortando, è in fuga. Dopo un incontro fortuito con Kendra, Max e lei si accordano in modo piuttosto amichevole.

La sua posizione porta gli investigatori a un potenziale coinvolgimento di una banda. La moglie di Max, Maria, era la sorella di Carlos Ortega, il capo della banda Matalona, e Max pensa che Ortega possa volerlo morto. Max pensa anche che l’FBI sia coinvolta, ma si rivela una sua percezione fallace. Fin dall’inizio, però, si delinea come un massacro istigato da una banda. Ma alcune persone potrebbero ostacolare Kendra nelle indagini.

Kendra ha un tête-à-tête con la candidata governatore locale Diana Bright, che vuole motivare la gente ad agire poiché un pericoloso fuggitivo è in libertà. Il figlio di Diana, Richard, trova Bill Ratch e lo convince a fornire una dichiarazione pubblicitaria per la campagna elettorale. Su istigazione della dichiarazione di Diana, qualcuno spara a Max, che finisce nello stesso ospedale di Lucas. Quando Lucas viene a salutare Max, Max chiede a Lucas di mantenere un segreto e noi non riusciamo a sentire il loro sussurro.

Tuttavia, in seguito viene rivelato che Max ha un corriere per Kendra: un microchip pieno di dati finanziari del cartello della droga, che porta l’FBI un altro passo avanti verso Ortega e la banda. Max si dirige a Chicago per incontrare Emilio, il suo amico fidato che sembra aver fatto la spia. Con l’aiuto di Max, Ellen cattura Ortega. Ma in uno dei tanti colpi di scena, Ortega non ha nulla a che fare con l’incidente, il che ci riporta alla teoria della percezione errata e della paranoia di Max. Forse non era Max l’obiettivo.

Forse l’obiettivo era Philip Hogan. Dopo un po’ di ricerche, Charlotte e Theo scoprono l’Accordo di Partecipazione, un vincolo legale che garantisce che, se uno dei titolari dei brevetti è deceduto, le azioni vengono redistribuite al titolare principale. Per coincidenza, l’ultimo contatto telefonico di Hogan prima del disastro è stato Connor Tate, anch’egli morto in un altro incidente stradale. Come il treno, anche l’auto mostra segni di manomissione dei freni. Dom e l’investigatore della polizia locale Siobhan fanno visita a Rose, la sorella di Connor, e la vista della foto di Hogan la rende nervosa.

Anche se Rose non rivela nulla alla polizia, le ricerche di Kendra e della squadra rivelano che Rose è uno dei quattro azionisti principali dell’URSA, insieme a suo fratello Connor, Philip Hogan e Jordan Cole. Tra i quattro, due sono deceduti, il che restringe apparentemente i sospetti a due. Dom torna a casa di Rose e la trova nella vasca da bagno, priva di sensi dopo un tentativo di suicidio. Jordan Cole sembra essere l’autore della serie di omicidi, ma la situazione si fa ancora più confusa quando anche Cole viene ucciso da un assalitore fantasma.

Finale della seconda stagione di Departure: Chi è il fantasma? È vivo o morto?

L’aggressore fantasma di Philip Hogan in Departure torna sulla scena del crimine per un altro atto di manomissione delle prove. Mentre Theo scopre che i freni sono stati progettati per il disastro, l’assalitore fantasma lo colpisce alle spalle. Mentre soccorre Theo, Bill Ratch sembra riconoscere il fantasma. Veniamo a sapere che quest’uomo è salito sul treno da Detroit, è rimasto invisibile per la maggior parte del viaggio e ha sparato a Philip Hogan a sangue freddo quando era il momento. Si fa chiamare con diversi nomi, ma il suo vero nome è Tyler Brick, un ex-militare ed ex-lavoratore dell’URSA che era sotto la supervisione di Bill.

Questo spiega la faccia sbalordita di Bill quando vede l’aggressore e il motivo per cui ha nascosto l’informazione alla polizia. Tyler Brick fa visita a Bill poco dopo e, dopo un confronto, Bill si rende conto di una verità devastante: il sistema frenante non è ancora automatizzato. Ellen e la sua squadra si avvicinano a Tyler, e Kendra insiste per unirsi al raid. Dopo un confronto con Brick, Kendra, disarmata, si trova in una situazione precaria.

Mentre Ellen si precipita a salvarla, il criminale riesce a scappare. Nel diario di Tyler vengono trovati degli scritti che sembrano tentativi di espiazione. Ha una visione del mondo piuttosto radicale e contorta. Ellen emette un mandato di ricerca per Tyler, ma quest’ultimo riesce comunque a raggiungere Jordan Cole. Dopo aver aggredito Jordan, Tyler viene affrontato dalla polizia e cade in uno scontro a fuoco. Questa è la fine di Tyler, ma non risponde alla domanda più grande di tutte.

Chi ha orchestrato il disastro in Departure 2? Come hanno fatto?

Alla fine risulta chiaro che il disastro è stato orchestrato da Richard Bright, il figlio del governatore eletto Diana Bright. Richard e Rose sono apparentemente vecchi conoscenti e persino amanti, almeno secondo la prospettiva di Rose. Richard voleva acquistare l’URSA dagli azionisti originari, ma c’è stato un forte disaccordo. Né Connor né Philip volevano vendere l’azienda. La posizione di Jordan rimane ambigua fino alla fine, ma il finale rivela che la sua ambiguità è una facciata per mantenere l’immagine dell’azienda. In realtà, Jordan sospetta che Richard abbia a che fare con gli omicidi di massa.

Richard provoca il disastro per abbassare il prezzo delle azioni della URSA. Dopo la morte di Jordan Cole, le azioni subiscono un altro colpo. A questo punto, Richard intende acquistare l’azienda a basso costo. La madre di Richard potrebbe essere complice, poiché alla fine sfrutta il disastro per guadagnare voti. Inoltre, conclude la storia con una dichiarazione apparentemente accorata alle famiglie dei defunti, ma sappiamo che il politico che c’è in lei è piuttosto abile nei tocchi personali.

Richard e sua madre usano l’indottrinamento ideologico per motivare i colpevoli, mentre cercano di mantenere le mani pulite. Uno degli ingegneri dell’attacco è Tyler Brick. Brick non è un superuomo che può manomettere i freni, sparare all’autista e a Philip e fuggire indenne: deve avere un complice.

Il colpo di scena finale rivela che lo sceriffo Parker è l’altro colpevole. Sembra che sia stato spinto al gesto perché la tecnologia dell’automazione sta rubando milioni di posti di lavoro. Tuttavia, capiamo che queste sono solo informazioni manipolate dalla coppia madre-figlio Bright. Lo sceriffo uccide il conducente, mentre Tyler Brick si occupa dei freni. I freni richiedono ancora l’assistenza manuale, e gli orchestratori sfruttano questa unica vulnerabilità del software.

Cosa succede a Lucas in Departure 2?

All’indomani dell’indagine, la reputazione di Kendra le fa guadagnare un’offerta di lavoro presso il Ministero dei Trasporti negli Stati Uniti. Sembra che ci stia pensando, ma nel frattempo dovrebbe tornare a Londra per incontrare AJ. AJ, apprendiamo da Dom, sta completando il suo primo anno di college a Oxford dopo il suo periodo di vandalismo. Theo si avvicina con successo a Charlotte e i due progettano sessioni di studio per il futuro.

Tuttavia, ci si può chiedere che fine farà Lucas. Il suo personaggio è un’aggiunta avvincente alla storia. Il marito violento della madre defunta arriva per prendere Lucas, ma lui non vuole andare via con l’uomo. Con il sostegno di Ellen, Kendra riesce a tenere Lucas con la squadra investigativa finché non viene rintracciato il parente più prossimo del ragazzo. Lucas è un testimone chiave nello svolgimento del mistero e, dopo l’inseguimento finale con lo sceriffo, il suo trauma è solo immaginabile.

Alla fine degli eventi, Lucas parte con il nonno, il signor Miller. Prima di partire, fa a Kendra la promessa di tenersi in contatto.