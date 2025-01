Nicholas Hoult parla del suo ruolo “sfaccettato e dimensionale” di Lex Luthor

Superman di James Gunn non sarà il primo incontro di Nicholas Hoult con il genere dei supereroi (ha interpretato Bestia nei film degli X-Men della 20th Century Fox), ma sarà la prima volta che interpreterà un personaggio importante della DC Comics, dopo aver mancato per un soffio la parte di Bruce Wayne/Cavaliere Oscuro in The Batman di Matt Reeves – e aver fatto il provino per l’Uomo d’Acciaio stesso.

Nicholas Hoult era in lizza per il ruolo di Superman prima che David Corenswet venisse scritturato, ma leggendo la sceneggiatura di Gunn ha capito che sarebbe stato più adatto alla nemesi dell’eroe.

“È buffo, perché quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, mi ricordo di averla letta e c’era una piccola parte di me che diceva ‘Oh, penso che ti saresti divertito a interpretare Lex ‘”, ha detto Hoult durante una recente intervista con Deadline. “E non ho detto nulla, e poi quando James [Gunn] mi ha chiamato per interpretare Lex, ho fatto una specie di gracchiamento – credo sia il modo in cui lo descriverei. Non ho detto nulla”.

“Credo che mi abbia detto: ‘Vogliamo che tu interpreti Lex’, e io ho riso, perché credo che ci fosse qualcosa nel mio istinto, quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura, in cui pensavo: ‘Penso che sia più quello che dovrei fare in questa storia’”.

Nel corso di una nuova intervista con Vanity Fair, Nicholas Hoult ha parlato della storia e della sua interpretazione di Luthor, e sembra che quest’ultima versione del cattivo possa essere più di un semplice megalomane malvagio.

“Ogni elemento di quel mondo che [Gunn] sta creando è speciale. Lo stesso vale per il modo in cui sta ritraendo Lex nella sceneggiatura. È un personaggio sfaccettato e dimensionale”.

In passato Lex è stato rappresentato come una figura un po’ più simpatica e Gunn ha recentemente rivelato di aver preso spunto dalla miniserie di Brian Azzarello del 2005 Lex Luthor: Man of Steel di Brian Azzarello, che ha mostrato un nuovo lato dello spietato cattivo esplorando le motivazioni che spingono Luthor a essere un nemico costante dell’Uomo d’Acciaio in una città che lo ha ampiamente accolto.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.