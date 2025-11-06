Spiegazione della scena post credits di The Fall Guy

La scena post-crediti di The Fall Guy include cameo importanti, ed ecco cosa potrebbero significare per il futuro del franchise. Il film d’azione del 2024 vede protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt in un remake moderno dell’omonima serie TV degli anni ’80. Il cast di The Fall Guy mantiene l’attenzione su Colt Seavers di Gosling e Jody Moreno di Blunt, mentre le vite dello stuntman e della regista esordiente si intrecciano nuovamente. La trama principale del film segue Colt mentre cerca di trovare il protagonista scomparso del film di Jody, solo per scoprire che fa parte di un piano elaborato da Tom Ryder (Aaron Taylor-Jonson).

Quando The Fall Guy giunge al termine, il pubblico ha seguito il viaggio di Colt e Jody per smascherare il piano di Tom sul set di Metalstorm. Tra acrobazie mozzafiato e scene d’azione, vengono gettate le basi per un potenziale nuovo franchise. Con un’intera serie TV di materiale a cui ispirarsi per i futuri capitoli, le aspettative sul franchise non hanno fatto altro che aumentare la probabilità che The Fall Guy abbia una scena dopo i titoli di coda. A quanto pare, il film utilizza i titoli di coda per diversi scopi.

The Fall Guy ha una scena dopo i titoli di coda

C’è una scena a metà dei titoli di coda

È confermato che The Fall Guy ha una scena dopo i titoli di coda. Il filmato aggiuntivo viene mostrato durante la sequenza a metà dei titoli di coda del film e non c’è una seconda scena dopo i titoli di coda alla fine. Ciò significa che il pubblico deve solo guardare le prime parti dei titoli di coda quando e dove guarda The Fall Guy senza temere di perdersi alcun potenziale sviluppo del franchise. Si consiglia comunque di guardare l’intera sequenza dei titoli di coda per vedere i nomi di tutti coloro che hanno lavorato al film, soprattutto dopo la scena a metà dei titoli di coda di The Fall Guy.

I titoli di coda di The Fall Guy rendono omaggio alla squadra di stuntman

Prima della scena post-titoli di coda, gli spettatori possono godersi il dietro le quinte della squadra di stuntmandi The Fall Guy mentre eseguono le varie scene d’azione. Il film è una lettera d’amore alla comunità degli stuntman sotto molti aspetti, quindi mostrare i controfigura in azione dopo la conclusione del film è un meraviglioso tributo. Ciò consente a The Fall Guy di prendersi una pausa dalla trama del film, dall’impostazione di un franchise o dal collegamento con la serie originale per mostrare l’incredibile team di stuntman che ha dato vita al film.

La scena a metà dei titoli di coda di The Fall Guy riporta in scena le star della serie TV originale

Lee Majors e Heather Thomas tornano

Il contenuto effettivo della scena a metà dei titoli di coda di The Fall Guy è l’occasione per il film di rendere omaggio alla serie TV originale. Dopo le riprese dietro le quinte delle acrobazie, i titoli di coda tornano al finale del film sul set di Metalstorm. La sequenza mostra i poliziotti che arrivano per arrestare Tom e Gail (Hannah Waddingham), con Tom che si fa saltare in aria cercando di chiamare aiuto.

È qui che la scena dei titoli di coda di The Fall Guyinclude i cameo di Lee Majors e Heather Thomas, due dei protagonisti della serie TV originale degli anni ’80.

Nella serie TV The Fall Guy, Lee Majors interpretava Colt Seavers, il ruolo che ora ricopre Ryan Gosling. Heather Thomas interpretava Jody Banks, una stuntwoman che lavorava spesso con Colt. I due erano i protagonisti della serie originale insieme a Howie Munson, interpretato da Douglas Barr. Non si sa perché Douglas Barr non si sia unito a Majors e Thomas per la comparsa. Lee Majors e Heather Thomas non riprendono i loro ruoli nella scena a metà dei titoli di codadi The Fall Guy, poiché i poliziotti che interpretano sono personaggi completamente nuovi. Inoltre, non interagiscono con le nuove versioni dei loro vecchi ruoli ora interpretati da Gosling e Blunt.

Lee Majors ha confermato che apparirà in The Fall Guy nel 2023. Majors è accreditato come The Fall Guy, mentre Thomas è accreditata come Jody Banks, anche se non sembrano essere gli stessi personaggi della serie originale.

Cosa significa la scena dopo i titoli di coda di The Fall Guy per il sequel

Lee Majors e Heather Thomas torneranno?

A differenza della maggior parte delle scene post-crediti dei potenziali franchise, la scena a metà dei titoli di coda di The Fall Guy non ha lo scopo di preparare il terreno per un sequel. Il contenuto della scena viene invece utilizzato per concludere ulteriormente la storia principale, arrivando persino a spiegare il cameo di Jason Momoa in The Fall Guy. Sembra invece che lo scopo principale del tag fosse quello di inserire i cameo di Lee Majors e Heather Thomas.

David Leitch voleva trovare un modo per rendere omaggio alle star originali e includerle nel reboot. Alla fine, il film ha optato per i cameo di entrambi a metà dei titoli di coda.

Il ritorno di Lee Majors e Heather Thomas nei titoli di coda di The Fall Guy non fa probabilmente parte di un piano che prevede ruoli più importanti per loro in un eventuale sequel. I loro nuovi personaggi di poliziotti potrebbero potenzialmente tornare per futuri cameo se venissero realizzati altri film e Colt e Jody continuassero a fare scalpore. Tuttavia, non ci si dovrebbe aspettare che Majors e Thomas abbiano ruoli più importanti in The Fall Guy 2 dopo le loro apparizioni nella scena a metà dei titoli di coda.

È piuttosto sorprendente vedere The Fall Guy utilizzare una scena a metà dei titoli di coda il cui unico scopo non è quello di preparare il terreno per futuri sequel. Questo può però giocare a favore del franchise, poiché lascia la porta aperta a ciò che potrebbe accadere in un sequel. Il primo film avrebbe potuto mettere il franchise in un vicolo cieco con un sequel più diretto nei titoli di coda. È più sicuro per la scena post-titoli di coda di The Fall Guy onorare le star della serie TV originale con cameo e aspettare di vedere se il film avrà abbastanza successo da meritare un franchise prima di stuzzicare il pubblico.