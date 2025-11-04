Daisy Ridley protagonista di Killa Bee sulla storia vera di Bryony Tyrel

Dopo il grande successo ottenuto con We Bury the Dead, Daisy Ridley ha già messo gli occhi sul suo prossimo grande ruolo.

Deadline riporta che la star britannica ha ottenuto il suo prossimo progetto, Killa Bee, che si concentrerà sulla storia vera di Bryony Tyrell, che vive una vita complicata sia come infermiera di terapia intensiva alle prese con “le sfide del servizio sanitario nazionale”, sia come “una delle promesse britanniche della gabbia” durante la notte.

Originaria di Southampton, ha iniziato a praticare kickboxing durante gli anni dell’università fino a raggiungere il livello di cintura nera, dedicandosi anche alle arti marziali. Durante la sua carriera, Tyrell ha vinto diverse cinture entrando nel mondo dei professionisti.

Il film sulla lottatrice di MMA esplora anche la vita di Tyrell, che ha un master in infermieristica e una laurea in biologia molecolare, e che si destreggia tra la vita di madre di due bambini. Ridley ha condiviso la seguente dichiarazione sul portare in vita la storia dell’infermiera attraverso Killa Bee:

Daisy Ridley: La storia di Bryony è una storia di straordinario coraggio e resilienza. Sono rimasta profondamente commossa dal suo viaggio emotivo e stimolante. Non vedo l’ora di portare il suo spirito sullo schermo”.

Knockout Productions sta producendo Killa Bee, insieme a Picture Perfect. Ruth Sewell, che ha scritto i cortometraggi Kill e Fish Love, ha scritto la sceneggiatura di Killa Bee, che sarà diretto da Farah’s Kenton Oxley. Il produttore esecutivo Michael Foster, insieme ai produttori Mark Vennis e Lucinda Thakrar, ha condiviso questa dichiarazione sull’adattamento della vita di Tyrell al cinema:

Bryony Tyrell è stata coinvolta nel progetto con Kenton Oxley sin dall’inizio e sostiene l’idea di portare la sua storia ispiratrice sul grande schermo. Sta fornendo attivamente la sua consulenza sul progetto. Il processo di scrittura della sceneggiatura è stato modellato in stretto dialogo con la famiglia di Bryony, garantendo la verità emotiva e l’integrità creativa in ogni fase. Il regista Kenton, amico di lunga data di Bryony sin dai tempi della scuola, porta nella storia una visione profondamente personale, radicata nella fiducia, nella storia e in una forte lealtà creativa.

Secondo il settore, Capture inizierà le vendite mondiali di Killa Bee prima dell’American Film Market, che si terrà la prossima settimana. Le riprese principali del film con Ridley sono previste per il secondo trimestre del 2026.

Oltre al suo ultimo progetto, l’attrice 33enne sta anche valutando il suo ritorno nell’universo di Star Wars, dato che un film New Jedi Order con Rey è in lavorazione alla Lucasfilm e alla Disney. Killa Bee al momento non ha una data di uscita definita.

Foto di Copertina: Daisy Ridley alla prima mondiale del film Disney “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”. Foto di PopularImages via DepositPhotos.com