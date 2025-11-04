Only Murders in the Building – Stagione 5, la spiegazione del finale: Chi ha davvero ucciso Lester?

La quinta stagione di Only Murders in the Building si è conclusa in grande stile, con il famoso trio di detective dilettanti della serie che ha risolto il suo ultimo misterioso omicidio in un casinò clandestino nascosto all’interno dell’edificio Arconia. Il titolo dell’episodio finale, “The House Always…” (La casa vince sempre…), allude al vecchio adagio del gioco d’azzardo secondo cui la casa vince sempre, cosa che Mabel, Charles e Oliver possono confermare.

Dimostrando ancora una volta di essere all’altezza dei migliori show polizieschi in circolazione, Only Murders in the Building inizia il finale della quinta stagione invalidando il depistaggio con cui ci aveva stuzzicato alla fine del penultimo episodio della stagione. Nonna Caccimelio, infatti, non ha nulla a che fare con l’omicidio del portiere dell’Arconia, Lester Coluca.

Tuttavia, fornisce al trio di podcaster un indizio importante che restringe il campo dei possibili colpevoli, rivelando che il dito trovato da Oliver tra i piatti del buffet del suo matrimonio apparteneva all’amante di sua figlia Sofia. Mentre stanno interrogando i miliardari amici di poker di Nicky Caccimelio sui loro incontri amorosi con Sofia nel casinò dell’Arconia, il vero assassino entra nella stanza.

La migliore serie TV di Steve Martin è un regalo che continua a dare soddisfazioni agli appassionati di gialli, con la quinta stagione che si rivela avere la trama più elaborata e intricata mai vista. Only Murders in the Building ha fatto nuovamente centro, approfondendo i segreti dell’Arconia per smascherare un altro assassino.

Chi ha ucciso Lester alla fine della quarta stagione di Only Murders in the Building

Come avranno intuito gli appassionati di giochi di parole, Lester Coluca è stato ucciso nientemeno che dal sindaco fittizio di New York Beau Tillman, interpretato da Keegan-Michael Key. Only Murders in the Building ha aggiunto Key al cast della quinta stagione a marzo, ma alla fine è stato solo uno dei tanti volti famosi aggiunti allo show.

Only Murders In The Building StagioneIdentità dell’assassinoStagione 1Jan BellowsStagione 2Poppy White/Becky ButlerStagione 3Donna & Cliff DeMeo

È stato il sindaco Tillman a infliggere a Lester una ferita mortale alla testa, nel cortile dell’edificio dove aveva lavorato come portiere per 32 anni. Anche se la modalità della morte stessa potrebbe essere stata accidentale, non c’è dubbio che Tillman fosse intenzionato a compiere un atto violento.

Perché Lester è stato ucciso nel cortile dell’Arconia

Lester è diventato la vittima principale della quinta stagione di Only Murders in the Building quando il sindaco Tillman lo ha scaraventato contro il centro in pietra della fontana del cortile dell’Arconia. Questo atto di violenza ha apparentemente fratturato il cranio dell’anziano portiere con una forza tale da causarne la morte.

Sembra tuttavia che Tillman non avesse intenzione di uccidere Lester. Voleva semplicemente usare la forza fisica per riavere il suo dito mancante, che era convinto Lester gli avesse nascosto. Tillman aveva giustamente ipotizzato che il suo dito perduto potesse essere usato come prova per implicarlo nella morte del mafioso Nicky Caccimelio, l’altra vittima di omicidio nella quinta stagione.

Come è morto Nicky Caccimelio e chi ha fatto sparire il suo corpo

Lo showrunner di Only Murders in the Building, John Hoffman, aveva rivelato ad agosto che la quinta stagione sarebbe stata un mistero mafioso con una differenza, e così è stato con la morte di Nicky Caccimelio. Gli episodi precedenti della stagione sembravano confermare che Lester Coluca avesse ucciso Nicky, ma il finale presenta una versione più complicata di ciò che è accaduto.

Mentre Nicky inseguiva il sindaco Tillman, l’amante di sua moglie, nella sala del casinò dell’Arconia con una mannaia, Lester lo ha colpito alla nuca con una manovella dell’ascensore dell’edificio, implicandolo nel presunto omicidio. In realtà, Nicky è poi caduto su Lester mentre ancora impugnava la mannaia, infliggendosi accidentalmente una ferita mortale.

Il colpo ben assestato alla testa che Nicky ha ricevuto da Lester potrebbe essere stato sufficiente a ucciderlo, anche se questo scenario è improbabile. Più realistico è che Nicky sia stato ucciso dalla ferita inflitta dal coltello da macellaio e che la sua morte sia stata accidentale.

Come rivela Jay, l’interesse amoroso di Mabel, nell’atto finale dell’episodio finale, su ordine del sindaco, lui e gli altri soci miliardari di Nicky, Camila White e Bash Steed, si sono sbarazzati del corpo di Nicky. Hanno usato il telo da pittura di Camila per trasportare il corpo fuori dalla sala del casinò, la camera criogenica di Bash per congelarlo, e Jay stesso lo ha scaricato nella lavanderia a secco di Nicky.

Perché il dito è finito nei gamberetti del matrimonio di Oliver

Il finale della quinta stagione offre un’altra delle battute più divertenti di Oliver Putnam in Only Murders in the Building, quando lui, Charles e Mabel irrompono nella sala del casinò e dichiarano che il sindaco Tillman è l’assassino. “E il suo dito era nel mio gamberetto!” aggiunge Oliver in modo drammatico.

Si scopre che era davvero il dito di Tillman a trovarsi tra gli antipasti del matrimonio di Oliver, ed era stato Lester a mettercelo. Nel caos che è seguito dopo che Nicky ha tagliato il dito a Tillman, è stato colpito alla testa da Lester e poi si è impalato su una mannaia, Lester è scappato al piano di sopra con il dito mancante.

Sperava che potesse essere usato come prova per smascherare il coinvolgimento corrotto di Tillman con mafiosi e finanzieri disonesti, a patto che riuscisse a consegnarlo a Charles, Mabel e Oliver. Ecco perché lo vediamo dire a Tillman poco prima della sua morte: “I miei amici ti prenderanno”. Lo nasconde nell’unico posto in cui sa che lo troveranno: tra il cibo del matrimonio di Oliver.

Naturalmente, il dito è poi finito nelle mani della famiglia Caccimelio, che lo ha rubato dalla casa di Charles e lo ha venduto ai miliardari, che volevano usarlo come leva su Tillman. È Mabel a rivelare che appartiene al sindaco, quando taglia il suo dito finto con lo stesso coltello da macellaio usato da Nicky.

Come Mabel, Charles e Oliver risolvono l’omicidio

Dato che sono podcaster dilettanti di true crime in uno show comico, è difficile mettere Mabel, Charles e Oliver nella stessa categoria dei migliori detective televisivi. Tuttavia, hanno sicuramente un dono raro quando si tratta di risolvere gli omicidi nel loro palazzo, come dimostra la rapida connessione di Mabel tra il nome del sindaco Beau Tillman e l’ultimo messaggio di testo di Lester.

Quando questo messaggio è apparso per la prima volta in “Flatbush”, il sesto episodio della quinta stagione di Only Murders, si è pensato che Lester stesse semplicemente ricordando con nostalgia la prima volta che aveva parlato con sua moglie. In realtà, però, la parola “beautiful” nel messaggio era una versione autocorretta del nome del sindaco “Beau Tillman”.

Mabel risolve questo enigma quando riceve un messaggio simile da Howard, che poi le invia immediatamente un altro messaggio per correggersi, dicendole: “È Beautiful. Scusa, correzione automatica. È Beau Tillman”. Da questo momento in poi, tutti gli indizi vanno al loro posto e Tillman rivela come ha commesso il suo crimine.

La quinta stagione è l’ultima di Only Murders in the Building?

Possiamo confermare con certezza che la stagione 5 non sarà l’ultima della serie, poiché Hulu ha ora confermato il suo rinnovo per la sesta stagione. In un comunicato stampa, il gigante dello streaming di proprietà della Disney ha annunciato quanto segue:

“La serie comica originale di Hulu Only Murders in the Building, prodotta dalla 20th Television, è stata rinnovata per una sesta stagione composta da 10 episodi”.

Questa notizia potrebbe sorprendere alcuni, soprattutto considerando i commenti di Martin Short su quante stagioni Only Murders in the Building potrebbe continuare ad andare avanti, fatti ad agosto. Ma finché c’è ancora richiesta da parte del pubblico, recensioni entusiastiche da parte della critica e un nuovo omicidio da risolvere all’Arconia, non c’è motivo per cui la serie non debba continuare.

Come il finale della quinta stagione prepara Only Murders In The Building alla sesta stagione

È già stato confermato che Only Murders in the Building stagione 6 cambierà location e si trasferirà a Londra, dove Oliver, Charles e Mabel tenteranno di risolvere un omicidio legato all’altra sponda dell’Atlantico. Il finale della stagione 5 si conclude con la rivelazione che l’omicidio su cui indagheranno è quello della podcaster di true crime Cinda Canning, interpretata da Tina Fey.

Canning era un personaggio secondario di spicco nella seconda stagione della serie e, a quanto pare, era appena tornata dalla registrazione di un podcast sui misteriosi omicidi nel Regno Unito quando è stata trovata morta fuori dall’Arconia. Il trio protagonista della serie stava ascoltando il podcast proprio prima di trovare il corpo di Canning.

Questa situazione suggerisce cosa possiamo aspettarci nella stagione 6 di Only Murders in the Building. Si deduce che le indagini di Canning sull’omicidio britannico per il suo podcast “The Girl with the Curls” l’abbiano portata a scontrarsi con qualcuno di pericoloso. La trama si infittisce quando notiamo che Canning stessa indossa una parrucca rossa riccia quando muore.