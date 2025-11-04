Clayface: Tom Rhys Harries elimina una foto con possibili spoiler dal set

Clayface ha recentemente concluso le riprese e il protagonista Tom Rhys Harries ha condiviso un’altra foto dal set, che ha rapidamente cancellato. L’immagine potrebbe infatti fornire alcuni indizi su cosa aspettarsi dal prossimo film horror della DCU. La teoria prevalente tra i fan è che le parole scritte sui muri e sulla porta siano battute di dialogo. Fuori contesto, non sembrano rivelare troppo, ma ci deve essere un motivo per cui Harries ha rapidamente rimosso questa foto dopo averla condivisa su Instagram (la si può comunque vedere qui).

Il fatto che Clayface abbia un lungo periodo di post-produzione non è troppo sorprendente, soprattutto perché la trasformazione di Matt Hagen richiederà probabilmente molti effetti speciali. Abbiamo visto alcuni effetti pratici nelle foto dal set, ma questi avranno un effetto limitato quando lui diventerà un mostro di argilla a tutti gli effetti. Nei fumetti, Hagen era il secondo Clayface, un avventuriero che si trasformò in un mostro dopo essere entrato in contatto con una pozza radioattiva di protoplasma.

Questo aspetto è stato modificato in Batman: The Animated Series, dove è stato descritto come un attore che ha usato una crema antietà per sembrare più giovane. Dopo essersi messo contro il suo creatore, Roland Daggett, Hagen è stato immerso in una vasca piena di quella sostanza ed è diventato il “classico” Clayface che tutti conosciamo dai fumetti. In ogni caso, possiamo aspettarci di ascoltare le battute scritte sulla porta nel film, anche se non sembrano rivelare poi molto se non grandi conflitti.

Cosa sappiamo di Clayface

Al momento sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma. Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Stando ad alcuni rumor emersi online, la storia di Clayface sarà incentrata su un attore in ascesa il cui volto è sfigurato da un gangster. Come ultima risorsa, il divo si rivolge a uno scienziato eccentrico per poter ottenere nuovamente il suo fascino. All’inizio l’esperimento ha successo, ma le cose prenderanno presto una piega inaspettata.

Poiché Clayface sarà ambientato nell’universo DC, i fan dovrebbero aspettarsi molti collegamenti con l’universo più ampio, e saremmo molto sorpresi se Batman apparisse o fosse anche solo menzionato. Il produttore Peter Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, sottolineando che il film sarà effettivamente un film horror in piena regola, sulla scia di La mosca di David Cronenberg, ma si dice trarrà anche ispirazione dal successo horror di Coralie Fargeat, The Substance.

“Clayface, vedete, è una storia horror hollywoodiana, secondo le nostre fonti, che utilizza l’incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per rimanere rilevante, solo per scoprire che può rimodellare il proprio viso e la propria forma, diventando un pezzo di argilla ambulante”, ha dichiarato Safran.

Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale di Clayface, il film dei DC Studios. Il film vedrà anche la partecipazione di Max Minghella nel ruolo di John, un detective di Gotham City che inizia a nutrire sospetti sulla relazione tra la sua fidanzata Caitlin e Matt Hagen. Naomi Ackie interpreta invece proprio Caitlin Bates, amministratrice delegata di un’azienda biotecnologica che cura Matt dopo che questi è stato sfigurato.

Il film è basato su una storia di Mike Flanagan, attore di La caduta della casa degli Usher (l’ultima bozza è stata firmata da Hossein Amini, sceneggiatore di Drive), con James Watkins, regista di Speak No Evil, alla regia.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.