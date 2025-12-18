HomeCinema News2025

Avengers: Doomsday, il conto alla rovescia comincia nel teaser

Di Chiara Guida

-

Tutti i leak di questi giorni in merito ai teaser di Avengers: Doomsday proiettati in sala in testa a Avatar: Fuoco e Cenere (da ieri in sala), hanno generato molta eccitazione e attesa, tuttavia, oggi i Fratelli Russo hanno deciso di riprendere in mano la situazione offrendoci un primo teaser disponibile on line in maniera ufficiale.

Non si tratta di nulla di nuovo o di estremamente emozionante, ma è un countdown per l’uscita del film, che arriverà tra un anno esatto.

Tuttavia, prestate attenzione e noterete che a un certo punto l’orologio cambia brevemente la scritta “DOOMSDAY“. Alcuni l’hanno interpretato come “5 GIORNI”, ma no, è solo un divertente cenno al titolo del film.

I Marvel Studios pubblicheranno qualcos’altro oggi per annunciare che quattro diversi teaser trailer di Avengers: Doomsday saranno proiettati nei cinema nel corso del prossimo mese? Sebbene le indiscrezioni siano diventate virali, sembra quasi che lo studio si stia perdendo un’occasione non dando risalto al fatto che un’anteprima del prossimo blockbuster sarà disponibile sul grande schermo questo fine settimana.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
