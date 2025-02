Daisy Ridley sul suo coinvolgimento nel MCU: “Se dovessero chiamarmi, assolutamente!”

Nel 2021, quando Olivia Wilde era ancora in lizza per dirigere un film di Spider-Woman per la Sony Pictures, Daisy Ridley era uno dei nomi che saltavano fuori in relazione al ruolo principale di Jessica Drew. All’epoca, Ridley ha negato le voci, ma ha detto che sarebbe stata disponibile a interpretare l’eroe, e sembra che la star della trilogia sequel di Star Wars sia ancora interessata a unirsi a un importante franchise di supereroi.

In occasione della promozione del suo nuovo film, The Cleaner, Daisy Ridley ha ammesso di essere “aperta a tutto” quando si tratta di entrare in un ruolo basato sui fumetti. “Lavoro con questo fantastico secondo AD chiamato Matthew Sharp, e mi manda un messaggio perché sta lavorando ad Avengers, e dice, ‘Se chiamano.’ Quindi ho pensato, ‘Se chiamano, assolutamente.’ Poi, ovviamente, adoro Batman, adoro The Penguin. Sono una fan di così tanti tipi di film. Sì, sono aperta a tutto.”

Daisy Ridley sarà anche in Star Wars: New Jedi Order

In un’intervista separata con Collider, Daisy Ridley ha condiviso un aggiornamento sul suo imminente ritorno come Rey “Skywalker” in Star Wars: New Jedi Order di Sharmeen Obaid-Chinoy (probabilmente non il titolo finale).

“Certamente sono stata molto coinvolta, in quanto so cosa sta succedendo, conosco la storia, so cosa sta succedendo con la sceneggiatura, quindi sono consapevole di tutto ciò. E penso che ciò che è stato davvero meraviglioso negli ultimi anni è essere stato più coinvolta dall’inizio alla fine, arrivare davvero sul set sapendo che questo è il modo migliore in assoluto in cui possiamo raccontare questa storia. Questi sono i migliori attori per il lavoro. Questa è la migliore troupe per il lavoro. Avere quella sicurezza è così bello. E non è che non ce l’avessi prima, ma ora ne sono molto più consapevole. Quindi in questo modo, non vedo l’ora di presentarmi, conoscendo davvero i dettagli di quello che è stato il viaggio, e stiamo arrivando al posto migliore in assoluto per raccontare questa particolare storia”.