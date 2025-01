Il nuovo film di Star Wars con Daisy Ridley ha uno sceneggiatore!

Il progetto con Daisy Ridley al comando ambientato nell’universo di Star Wars è ancora in corso con lo sceneggiatore George Nolfi. Nonostante sembri che Lucasfilm stia dando precedenza al progetto affidato a Shawn Levy con Ryan Gosling in trattative per la parte, anche il progetto che vedrà di nuovo Daisy Ridley nei panni di Rey sta procedendo, questa volta con il coinvolgimento dello sceneggiatore George Nolfi.

Sharmeen Obaid-Chinoy è ancora in lizza per dirigere la storia su Rey Skywalker, ambientata 15 anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019. Si vocifera che la trama preveda che Rey, la nipote dell’imperatore Palpatine, supervisionerà una scuola di Jedi.

La genesi del progetto di Star Wars con Daisy Ridley

I precedenti sceneggiatori della storia di Rey includevano Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson. Anche il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, ci ha provato nell’aprile 2023, ma si è tirato indietro a ottobre. Ridley ha detto a Deadline al SXSW l’anno scorso di sapere un po’ di cose sul sequel. “So che ci saranno nuovi personaggi“, ha detto l’attrice, “non so nulla dei personaggi precedenti” – e questo include la sua fiamma gemella Kylo Ren.

Nolfi ha diretto film come I guardiani del destino, Elevation, The Banker e Birth of the Dragon. Ha anche scritto Ocean’s 12 e The Bourne Ultimatum.