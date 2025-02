Daniel Craig abbandona il film Sgt. Rock di Luca Guadagnino

Come riportato da Deadline, Daniel Craig ha abbandonato Sgt. Rock, il film della DC sul supereroe della Seconda Guerra Mondiale che avrebbe dovuto segnare una nuova collaborazione con il regista Luca Guadagnino, sulla scia di Queer, il film presentato al Festival di Venezia e in uscita in Italia ad aprile. I rappresentanti dei DC Studios non sono stati contattati per un commento e le ragioni dell’abbandono non sono ancora chiare. Sgt. Rock era stato indicato come il prossimo film di Guadagnino, prima di un reboot di American Psycho per Lionsgate su cui però non ci sono ancora certezze. A questo punto, anche il progetto per i DC Studios entra in una fase di incertezza.

Sappiamo però che la sceneggiatura del film esiste ed è stata scritta Justin Kuritzkes, collaboratore di Guadagnino nei recenti Challengers e Queer. Creato dallo scrittore Robert Kanigher e dall’artista Joe Kubert, il sergente Franklin “Frank” Rock è stato introdotto per la prima volta in Our Army at War #83 nel giugno 1959. È forse uno degli eroi più iconici dei fumetti di guerra, con la sua guida senza fronzoli della fittizia Compagnia Easy durante la Seconda Guerra Mondiale. Craig è solo l’ultimo attore che si è legato a questo ruolo nel corso dei decenni, unendosi ad attori del calibro di Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis.

Daniel Craing in Queer di Luca Guadagnino

In uscita ad aprile, dopo essere stato presentato in anteprima mondiale a Venezia, Queer di Guadagnino è un adattamento della novella semi-autobiografica di William S. Burroughs del 1985, in cui Daniel Craig interpreta William Lee, un espatriato americano alle prese con la sua identità sessuale e con la ricerca di un uomo più giovane (Drew Starkey) nella Città del Messico degli anni Cinquanta. Entrambi gli attori hanno ricevuto critiche entusiastiche per il loro lavoro, anche se il film non è stato candidato agli Oscar.