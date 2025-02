Hancock 2: Will Smith rivela che Zendaya è stata contattata per un ruolo

Will Smith ha fatto intendere che un sequel di Hancock è in lavorazione e vuole Zendaya per un ruolo nel film. L’attore ha fatto un’apparizione a sorpresa nel live stream di xQc su Twitch e ha risposto ad alcune domande dei fan. “C’è un’idea davvero forte per Hancock 2”, ha detto Smith durante lo streaming. “Non ne abbiamo nemmeno parlato”. Smith ha aggiunto: “Vi darò un piccolo anticipo. Zendaya [è] stata contattata per un ruolo in Hancock 2”. Al momento le parole di Smith non sono sostenute da conferme ufficiali, per cui bisognerà attendere maggiori novità riguardo un possibile via libera per il tanto desiderato Hancock 2.

Di cosa parla Hancock?

Hancock è un film di supereroi del 2008 diretto da Peter Berg e basato su una sceneggiatura di Vince Gilligan e Vy Vincent Ngo. Il film ruota attorno al personaggio principale, interpretato da Smith, che è un supereroe smemorato, alcolizzato e spericolato che cerca di ricordare il suo passato. Tra i coprotagonisti di Smith figurano Charlize Theron, Jason Bateman e Eddie Marsan. Un sequel del film è in lavorazione fin dalla sua uscita. Nel 2009 Berg ha dichiarato a MTV News che Smith e Theron sarebbero tornati per il seguito del film, affermando: “Torneranno tutti per il sequel”.

Nel 2012, a Berg è stato poi chiesto un aggiornamento sul sequel di Hancock e ha rivelato che era “una questione di tempismo” per far partire il film. “Abbiamo parlato del sequel tra noi, Will Smith, [i produttori] Michael Mann e Akiva Goldman e io. Siamo tutti interessati, ma abbiamo letteralmente problemi ad entrare nella stessa stanza nello stesso momento”, ha dichiarato Berg a Comicbookmovie.com nel 2012. “Abbiamo avuto una serie di incontri l’anno scorso e abbiamo iniziato a elaborare un’idea per il sequel – e Will Smith ha avuto l’idea – quindi penso che si farà, è solo una questione di tempi”.

Nel 2020, la Theron ha ammesso che ci sono state trattative per realizzare Hancock 2 e che sarebbe disposta a recitare in un sequel se mai si realizzasse. “Sai, per un po’ abbiamo [parlato di un sequel]”, ha detto la Theron a ComicBook. “Penso più vicino a quando è uscito il film, ma non negli ultimi anni, no. Saremo supereroi con i nostri walker, sapete. E io ci andrò ancora! Farò ancora quel film, lo farei in un batter d’occhio”.