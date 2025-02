O’Dessa: svelata la nuova data di uscita del film Disney+

Disney+ ha annunciato la nuova data di debutto del film Searchlight Pictures O’Dessa. Scritto e diretto da Geremy Jasper, O’Dessa arriverà il 20 marzo in Italia in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Ambientata in un futuro post-apocalittico, O’Dessa è un’opera rock originale che racconta di una contadina impegnata in un’epica ricerca per recuperare un caro cimelio di famiglia. Il suo viaggio la conduce in una città strana e pericolosa dove incontra il suo unico vero amore, ma per salvare la sua anima deve mettere alla prova il potere del destino e del canto.

Powered by

Diretto dall’acclamato regista Geremy Jasper (Patti Cake$), O’Dessa è interpretato dalla candidata al SAG Award Sadie Sink (Stranger Things, The Whale), dal vincitore del SAG Award® Kelvin Harrison Jr. (Il processo ai Chicago 7, Elvis), il vincitore dell’Emmy Award® e candidato al SAG Award® Murray Bartlett (The White Lotus, Ecco a voi i Chippendales) e Regina Hall (Il viaggio delle ragazze, Support the Girls). Con una sceneggiatura originale di Jasper, il film è prodotto dal candidato all’Oscar® Michael Gottwald (Re della terra selvaggia, Patti Cake$) e da Noah Stahl (Patti Cake$, Reality). Lourenço Sant’Anna, Rodrigo Teixeira e Alan Terpins sono gli executive producer.