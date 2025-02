Daniel Craig risponde all’acquisizione del franchising di James Bond da parte di Amazon

Daniel Craig risponde alla notizia che il franchise di James Bond ha cambiato mano in termini creativi. In tutti i 25 film di Bond prodotti dalla Eon, la famiglia Broccoli e Michael G. Wilson sono stati i capi creativi del franchise, supervisionando le varie epoche guidate da attori come Sean Connery, Pierce Brosnan e, più recentemente, Craig. Tutta l’attenzione è stata rivolta alla scelta della star che interpreterà il personaggio nel prossimo James Bond 26, ma ora il franchise ha subito un cambiamento molto diverso. La notizia è stata diffusa il 20 febbraio che Amazon MGM Studios ha assunto il completo controllo creativo della serie di spionaggio.

In una dichiarazione condivisa da Variety, Craig ha condiviso le sue opinioni sulla nuova direzione del franchise. Ha soprattutto colto l’occasione per rendere omaggio a Wilson e Barbara Broccoli, condividendo il suo apprezzamento per il loro lavoro e il suo desiderio di collaborare di nuovo con loro in futuro. Ha detto:

Il mio rispetto, la mia ammirazione e il mio amore per Barbara e Michael rimangono costanti e immutati. Auguro a Michael una lunga e rilassante (e meritata) pensione e qualunque impresa Barbara decida di intraprendere, so che sarà spettacolare e spero di poterne far parte.

Cosa significa per la serie di James Bond

Craig è andato avanti, ma ha ancora un buon ricordo della serie

Craig ha interpretato per la prima volta il ruolo di James Bond nel 2006 in Casino Royale. Ha partecipato a un totale di cinque film prima di lasciare il franchise nel 2021 in No Time to Die. Tuttavia, anche se sono passati quasi quattro anni da quando ha detto ufficialmente addio al personaggio, Craig rimane ancora strettamente legato all’iconica spia, al punto che gli viene spesso chiesto un parere su chi dovrebbe essere la prossima star di Bond. Dopo aver lavorato così a lungo nel franchise, è logico che voglia esprimere la sua opinione su questo cambiamento epocale.

Secondo il nuovo accordo, Wilson e Broccoli rimangono comproprietari della proprietà di Bond, ma hanno creato una nuova impresa con Amazon MGM che garantisce allo studio la piena proprietà creativa del franchise.

La dichiarazione di Craig non allude ad Amazon, ma si concentra esclusivamente su Wilson e Broccoli. Probabilmente non lo ha fatto per cattiva volontà nei confronti dello studio stesso, ma piuttosto perché l’attore voleva onorare i produttori con cui ha lavorato. Anche se il periodo di Craig nei panni di Bond è stato a volte difficile a causa delle reazioni iniziali al suo casting e delle frustrazioni dietro le quinte, ha comunque lasciato il ruolo in buoni rapporti e senza dubbio ha un’alta considerazione dei creativi con cui ha lavorato. Ciò è particolarmente evidente nella sua affermazione che gli piacerebbe lavorare di nuovo con Wilson e Broccoli.