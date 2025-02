Angela Bassett “delusa” per l’Oscar mancato per Black Panther 2: “Pensavo di meritarlo”

Angela Bassett è tornata a riflettere sulla sua delusione per aver perso l’Oscar a favore di Jamie Lee Curtis agli Academy Awards 2023. La star di 9-1-1 era stata nominata nella categoria Miglior attrice in un ruolo non protagonista per il suo lavoro in Black Panther: Wakanda Forever. Tuttavia, la Curtis si è alla fine aggiudicata il premio per Everything Everywhere All at Once. In seguito alla sconfitta, la Bassett è stata interrogata sulla sua reazione dopo la mancata vittoria, e in una nuova intervista ha dichiarato di averla “trovata interessante”.

“È interessante che non mi sia permesso di essere delusa per un risultato che pensavo di meritare”, ha detto a Town & Country. “Amo applaudire il successo delle altre persone. Ma in quel momento…”. Ha continuato: “No, ci ho messo del tempo, ho fatto un buon lavoro nel tempo. Non pensavo che fosse un dono. Pensavo che fosse un dato di fatto”. La Bassett aveva precedentemente affrontato la sua reazione agli Oscar anche in un’intervista con Oprah Winfrey.

In quell’occasione ha infatti detto alla conduttrice del talk show: “Penso di averla gestita molto bene, e questa era la mia intenzione: gestirla molto bene. È stata, ovviamente, una grande delusione, e la delusione è umana, quindi sì, ero delusa, e l’ho gestita come un essere umano”. Ad ogni modo, la Bassett ha poi ricevuto un Oscar onorario ai Governor’s Awards del 2024, dedicandolo anche a tutte le attrici nere che hanno aperto la strada nel cinema. Non sarà un premio ricevuto per una specifica interpretazione, ma celebra comunque la sua gloriosa carriera in quel di Hollywood.

Il discorso di Angela Bassett ai Governor’s Awards 2024

“Consolatevi sapendo che le vostre interpretazioni hanno dato speranza, offerto una prospettiva diversa e, per altri, solo pura gioia nel momento del bisogno”, ha detto durante il suo discorso di ringraziamento. “Non permettete mai alla paura, alla frustrazione o alla delusione di ostacolare le benedizioni che sono divinamente e meritatamente vostre”. Ha continuato: “Ricordate chi siete e chi i nostri antenati hanno voluto che fossimo. Condivido con orgoglio questo onore con le donne che si alzano quando viene detto loro di stare indietro, che parlano quando vengono messe a tacere, che rimangono determinate quando viene detto loro che sono sconfitte”.