X-Men: i Marvel Studios starebbero sviluppando una serie live-action su Academy X

È stato recentemente riportato che i Marvel Studios hanno accantonato (o almeno messo in pausa lo sviluppo) di tre show Disney+ previsti: Nova, Terror Inc. e Strange Academy. Si dice che la Marvel abbia “spostato le sue priorità”, ma si apprende anche che uno dei progetti su cui lo studio potrebbe ora concentrarsi riguarda un tipo di accademia molto diverso. Durante l’episodio di questa settimana di The Hot Mic, Jeff Sneider ha riferito che una fonte gli ha detto che una serie su Academy X è in fase di progettazione.

Nei fumetti, gli studenti dell’Academy X hanno debuttato nelle pagine di New X-Men #23, e sono stati sostanzialmente introdotti come un’altra incarnazione dei Nuovi Mutanti (studenti che alla fine sarebbero entrati nel roster principale). La formazione originale era composta da Anole, Armor, Cuckoo Triplets, Dust, Elixir, Prodigy, Pixie e Rockslide. Si tratta di personaggi piuttosto poco noti, soprattutto per chi non legge i fumetti degli X-Men, ma non è detto che la serie si atterrà a questo gruppo preciso.

Ci sono infatti molti giovani eroi mutanti dei vari fumetti a tema X-Men che potrebbero far parte della squadra. Ad ogni modo, sembra che la Marvel stia pianificando diversi progetti su grande e piccolo schermo per l’imminente “Era Mutante”, quindi uno show in streaming incentrato su studenti adolescenti in formazione avrebbe perfettamente senso. Per quanto riguarda l’elusivo reboot degli X-Men, sembra che la Marvel si stia muovendo dietro le quinte. Non c’è un regista ufficialmente legato al progetto, ma la quantità di voci di casting provenienti da varie fonti affidabili sembra indicare che lo studio stia assemblando in silenzio la sua nuova formazione.

Il possibile cast degli X-Men del MCU

Le voci precedenti hanno affermato che Harris Dickinson (Babygirl, The Iron Claw, Triangle of Sadness) e Jack Champion (Avatar, Scream 6) sono stati presi in considerazione per interpretare Ciclope, con l’ex star di Stranger Things Sadie Sink una probabile scelta per Jean Grey. Abbiamo anche sentito che Ayo Edebiri e DeWanda Wise sono sul radar dello studio per interpretare Tempesta. Si prevede che anche Kitty Pryde e Gambit (ma sarà Channing Tatum?) facciano parte del team.

Più di recente, si vocifera che Hunter Schafer (Cuckoo, Euphoria) sia in lizza per Mystique, e si dice che Julia Butters (The Gray Man, The Fablemans) sia in trattativa per interpretare Pryde. Margaret Qualley (Kind of Kindness, The Substance) invece è stata indicata come possibile Rogue. La scorsa settimana, è stata riportata anche la voce secondo cui Denzel Washington potrebbe interpretare il cattivo, forse Magneto, anche se sembra improbabile dato il suo apparente coinvolgimento in Black Panther 3.

Intanto Michael Lesslie sta attualmente lavorando alla sceneggiatura. Se alcuni degli X-Men faranno il loro debutto nei prossimi film di Avengers (come si vocifera), c’è la possibilità che potremmo avere notizie ufficiali sul casting abbastanza presto. Per quanto riguarda quando potremmo finalmente vedere questo attesissimo reboot degli X-Men, si immagina che il “grande segreto taciuto di Hollywood” sia che il film uscirà 2-3 mesi dopo Avengers: Secret Wars nel 2027.