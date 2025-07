Deep: il thriller con Tom Cruise si ferma e cerca una nuova distribuzione

Il prossimo thriller di Tom Cruise con Ana de Armas, Deep, avrebbe subito una battuta d’arresto a causa di problemi di budget. Cruise e de Armas sono due delle più grandi star d’azione del momento, con il primo protagonista della serie Mission: Impossible e la seconda che si è affermata con No Time to Die e Ballerina.

Infatti, quando Ballerina è uscito nelle sale a giugno, Cruise ha pubblicamente sostenuto il film, aumentando l’attesa per la sua collaborazione con de Armas. Deep è descritto come un’avventura sottomarina e sarà diretto da Doug Liman, con Christopher McQuarrie che fornirà la riscrittura della sceneggiatura di Max Landis.

Deep è ancora in una fase iniziale di produzione, ma secondo Puck sta già incontrando alcuni problemi importanti. Il film è stato realizzato dalla Warner Bros. con un budget piuttosto elevato di 275 milioni di dollari. Tuttavia, secondo quanto riferito, i dirigenti Mike De Luca e Pam Abdy hanno comunicato a Cruise che tale cifra è troppo alta, poiché non intendono superare i 230 milioni di dollari.

Puck sottolinea che Cruise aveva già iniziato i preparativi per il film e che la Warner ha già iniziato a pagare per il lavoro di pre-visualizzazione. Ciononostante, il team di Cruise sta ora cercando Deep altrove, con la Universal e altri studi cinematografici tra i possibili acquirenti. Inoltre, l’attore sarebbe molto insoddisfatto della Warner Bros.

Cosa significa questo per Deep

Cruise è noto per il suo stile cinematografico rigoroso. La sua attenzione ai dettagli, il suo intenso rispetto per l’esperienza teatrale e la sua dedizione nell’eseguire personalmente acrobazie pratiche e strabilianti gli hanno fatto guadagnare sia elogi che critiche. Per quanto riguarda queste ultime, è più che altro che alcune persone sono diffidenti nel lavorare con lui.

È probabile che Deep preveda numerose acrobazie intense e ingenti compensi sia per Cruise che per de Armas. Inoltre, l’elemento subacqueo richiederà l’uso di CGI e set accuratamente costruiti. Tutti questi elementi combinati indicano che questo film avrà bisogno di un budget consistente.

Tuttavia, l’esitazione della Warner Bros. è comprensibile. Budget più elevati significano che i film devono incassare molto di più al botteghio per essere redditizi, e questo sta diventando sempre più difficile per i film originali. Proprio quest’estate, lo stesso Cruise con Mission: Impossible – The Final Reckoning ha faticato a recuperare il suo enorme budget di 400 milioni di dollari.

Mission: Impossible – The Final Reckoning ha incassato 562,9 milioni di dollari in tutto il mondo, ma per essere considerato redditizio dovrebbe raddoppiare il suo budget.

Considerando la sua storia, sembra improbabile che Cruise sia disposto a fare marcia indietro quando si tratta del budget di Deep. Pertanto, a meno che la Warner Bros. non ceda, sembra che il film avrà bisogno di un’altra casa di produzione se vuole essere realizzato.