“Sempre un vero stronzo”: Nathan Fillion anticipa il dinamismo di Guy Gardner con gli altri Lanterna Verde

Dato che la DC Universe ha altri progetti per Guy Gardner dopo il suo debutto nel film Superman, Nathan Fillion rivela come sarà la sua dinamica con gli altri Green Lantern. Il capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” entrerà finalmente nel Green Lantern Corps attraverso la serie TV Lanterns, dopo la loro esclusione durante l’era DCEU.

Mentre Guy Gardner farà il suo debutto nel film Superman di James Gunn, i fan potranno vedere l’Emerald Knight di Fillion anche sul piccolo schermo. Dopo la sua prossima apparizione nella seconda stagione di Peacemaker, la DCU riporterà Guy nel 2026 in Lanterns, in anteprima su HBO.

ScreenRant ha recentemente incontrato Fillion per il film Superman, dove ha anche parlato della sua prossima apparizione nella serie Lanterns. Dato che Guy incrocerà sia Hal Jordan che John Stewart, Fillion ha anticipato quanto segue sulle sue interazioni con gli altri Green Lantern della DCU:

ScreenRant: Nathan, sappiamo che vedremo Guy Gardner in Lanterns. Com’è il suo rapporto con gli altri Lantern?

Nathan Fillion: È sempre lo stesso stronzo.

ScreenRant: Ok. Uno stronzo a tutto tondo.

Nathan Fillion: Sì. È coerente, se non altro. Coerentemente stronzo.

Cosa significano i commenti di Nathan Fillion su Guy Gardner per Lanterns

Uno degli aspetti più ricchi della mitologia di Lanterna Verde nella tradizione DC è proprio quanto siano diversi tra loro tutti i Lanterna Verde, in particolare personaggi come Hal, John e Guy. Con la serie TV Lanterns, il dramma della HBO esplorerà Hal come Lanterna Verde veterano, mentre John è appena all’inizio del suo viaggio.

Nel caso di Fillion, dai suoi commenti è chiaro che Guy porterà alcuni elementi comici nella dinamica del trio, dato che il marketing di Superman ha reso evidente che può essere un po’ difficile lavorare con lui. Con Guy che è uno dei Lanterna Verde più chiassosi, per così dire, la DCU avrà tre Emerald Knights molto distinti allo stesso tempo.

Tuttavia, data la natura più seria di Lanterns della HBO, è anche molto probabile che la prossima serie TV della DCU permetta al supereroe DC di Fillion di essere sviluppato maggiormente in termini di caratterizzazione. Per quanto Guy abbia molti aspetti comici, ci saranno ovviamente dei lati reali del suo personaggio che verranno esplorati man mano che diventerà una parte più importante della DCU.