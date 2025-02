Dragon Trainer: Hiccup e Sdentato in volo nel nuovo spot

Il nuovo spot di Dragon Trainer ci offre uno sguardo approfondito al primo volo di Hiccup e Sdentato, la strana coppia vichingo/drago protagonista del live action Universal, in arrivo in sala questa estate.

Oltre ad alcune riprese familiari del teaser trailer, ci sono draghi a bizzeffe e sembrano tutti opportunamente impressionanti. Si è detto molto sulla possibilità che il film possa essere un remake inquadratura per inquadratura del classico della DreamWorks Animation uscito nel 2010. Solo il tempo potrà dirlo, ma tutto ciò che vediamo qui sembra opportunamente epico e le probabilità sono che questo finisca per essere uno dei più grandi successi del 2025.

Tutto quello che sappiamo sul live action di Dragon Trainer

La Universal Pictures ha riunito un cast impressionante per Dragon Trainer che include Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Ruth Codd.

Dean DeBlois, che ha scritto e diretto Lilo & Stitch e la trilogia di Dragon Trainer insieme a Chris Sanders, dirige questo remake.

Nel film d’animazione, Hiccup, un giovane vichingo che sogna di diventare un coraggioso cacciatore di draghi, stringe un’improbabile amicizia con una delle bestie volanti dopo averla ferita per sbaglio. Insieme, Hiccup e il suo nuovo amico, che lui chiama Sdentato, devono unire le loro culture in una lotta contro un gigantesco drago malvagio noto come Morte Rossa.

Dragon Trainer uscirà nelle sale nell’estate del 2025.