Mission: Impossible – The Final Reckoning, uno spot pieno di azione e acrobazie!

La Paramount Pictures ha diffuso lo spot televisivo “Big Game” Mission: Impossible – The Final Reckoning e, dopo aver celebrato il passato del franchise, vediamo di più di quella che sembra essere l’ultima missione di Tom Cruise nei panni dell’iconico Ethan Hunt.

Se così fosse, l’attore uscirà in bellezza, soprattutto se le acrobazie anticipate qui sono un’indicazione di cosa aspettarsi dal film. Vediamo anche i personaggi di ritorno che saranno al fianco di Hunt, con l’assassino preferito dai fan di Pom Klementieff, Paris, tra loro. Nonostante le segnalazioni che, come il suo predecessore, il budget di Mission: Impossible – The Final Reckoning sia andato fuori controllo, tutti i segnali indicano che si tratta di soldi ben spesi. Resta da vedere se sarà un’attrazione maggiore di Dead Reckoning – Part One del 2023 (“Part Two” è stato eliminato dal titolo di questo film prima che venisse rinominato The Final Reckoning).

Durante una recente intervista, a Cruise è stato chiesto se questo film segna la fine per il suo agente IMF e ha risposto: “Devi vedere il film [Ride]. È una cosa difficile da discutere per me al momento, perché è davvero qualcosa che devi provare”. Ha aggiunto che The Final Reckoning è “un viaggio epico ed emozionante dell’intero franchise… È omerico”.

Anche il regista Christopher McQuarrie è stato riluttante a confermare o negare qualsiasi cosa. “Spero che sia la conclusione soddisfacente di un arco narrativo di 30 anni”, ha spiegato. “Sono abbastanza sicuro che le persone penseranno che il titolo fosse appropriato”.

Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’attesa seconda parte di Reckoning arriverà al cinema il 21 maggio 2025. Protagonisti Tom Cruise, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt.