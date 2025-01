Dragon Trainer: nuovi draghi e azione nel secondo trailer!

Sono passati un paio di mesi da quando è uscito il primo sguardo al film live-action Dragon Trainer e ora è appena uscito un nuovo trailer di un minuto che rivela altre riprese mai viste prima.

Non solo ci sono alcuni evidenti miglioramenti visivi (Sdentato in qualche modo sembra persino meglio della prima volta), ma vediamo anche i draghi Tempestosa e Zanna uncinata e altri momenti del primo incontro di Hiccup con il suo futuro migliore amico.

Anche se Dragon Trainer è semplicemente un remake inquadratura per inquadratura del classico della DreamWorks Animation, tutto ciò che vediamo qui sembra opportunamente epico e ci sono buone probabilità che questo film finisca per essere uno dei più grandi successi del 2025 (soprattutto grazie all’epica colonna sonora di John Powell).

Descrivendo il film come “un punto di svolta”, Gerard Butler ha recentemente stuzzicato la curiosità dicendo: “Posso dire che è stata una gioia far parte di questi film, raccontare queste storie e vederle accolte dal pubblico. E lavorare con Dean DeBlois, il regista, e con tutta questa fantastica troupe, e poi vederle uscire, uno dei motivi per cui ho iniziato a fare questo lavoro è sapere che stai dando vita a magia e mondi magici, sentimenti e idee che forse affascineranno le persone e le aiuteranno nelle loro vite”. “Anche se è solo per evadere”, ha aggiunto l’attore del Capo Villaggio Stoick l’Immenso. “Sarà un classico indimenticabile. Sono semplicemente onorato di farne parte”.

Tutto quello che sappiamo sul live action di Dragon Trainer

La Universal Pictures ha riunito un cast impressionante per Dragon Trainer che include Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Ruth Codd.

Dean DeBlois, che ha scritto e diretto Lilo & Stitch e la trilogia di Dragon Trainer insieme a Chris Sanders, dirige questo remake.

Nel film d’animazione, Hiccup, un giovane vichingo che sogna di diventare un coraggioso cacciatore di draghi, stringe un’improbabile amicizia con una delle bestie volanti dopo averla ferita per sbaglio. Insieme, Hiccup e il suo nuovo amico, che lui chiama Sdentato, devono unire le loro culture in una lotta contro un gigantesco drago malvagio noto come Morte Rossa.

Dragon Trainer uscirà nelle sale nell’estate del 2025.