Dynamic Duo: nuovo team di sceneggiatori e ulteriori dettagli sulla trama!

I co-amministratori delegati della DC Studios James Gunn e Peter Safran hanno ripetutamente affermato di voler raccontare il maggior numero possibile di storie diverse all’interno e intorno alla DCU. Tra le più intriganti c’è il film d’animazione Dynamic Duo di Swaybox. Annunciato lo scorso ottobre, il film dovrebbe rappresentare per la DC un punto di svolta nell’animazione pari a quello che Spider-Man: Un nuovo universo ha rappresentato per Marvel e Sony.

Ora, a distanza di quasi un anno, arriva finalmente un aggiornamento sul progetto: è infatti stata appena scelta una nuova coppia di sceneggiatori per riscrivere la sceneggiatura e, insieme a questa notizia, sono stati rivelati alcuni dettagli aggiuntivi sulla trama. Secondo The Wrap, Scott Neustadter e Michael H. Weber stanno ora lavorando a Dynamic Duo. I due sono noti soprattutto per aver scritto 500 giorni insieme di Marc Webb e aver ottenuto una nomination all’Oscar per The Disaster Artist.

La rivista rivela poi che il film, che “è una combinazione di miniature, modelli, marionette, animatronica e animazione al computer” e ruoterà attorno a Dick Grayson e Jason Todd, che in questa storia hanno entrambi assunto il ruolo di Robin come spalla di Batman. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto ai fumetti, quindi si sarà probabilmente sollevati nell’apprendere che Dynamic Duo “si svolgerà in una linea temporale separata dai film con Robert Pattinson e, a quanto ci risulta, al di fuori dell’attuale canone dell’universo DC”.

Questo ha sicuramente più senso che considerarlo un “prequel” di The Brave and the Bold, un film che dovrebbe ruotare attorno a Bruce Wayne che addestra suo figlio Damian a diventare Robin (il che suggerisce che Batman abbia già protetto Gotham City insieme a Dick, Jason e Tim Drake). Nei fumetti, Dick è stato il primo a ricoprire questo ruolo prima di lasciare Batman per diventare Nightwing. È stato accolto come pupillo di Bruce Wayne dopo che i suoi genitori, gli acrobati Flying Graysons, sono stati uccisi dai gangster.

Per quanto riguarda Jason, Batman lo ha trovato mentre tentava di rubare una delle ruote della Batmobile e lo ha preso sotto la sua ala protettrice. Jason non è però mai stato il figlio obbediente che era Dick e finì per essere ucciso dal Joker. Tuttavia, in seguito sarebbe risorto dai morti come il violento vigilante Red Hood. Non sono mai stati Robin contemporaneamente.

Dynamic Duo sarà un film d’animazione realizzato da Swaybox

Swaybox utilizza una tecnologia chiamata “Momo Animation”, descritta come un incrocio tra animazione CGI, elementi pratici di stop-motion e performance live-action in tempo reale. Il risultato è una narrazione che si dice sia visivamente mozzafiato, dinamicamente espressiva e più umana. James Gunn e Peter Safran saranno produttori per DC Studios, mentre Matt Reeves è a bordo con il suo studio 6th & Idaho. Andersson e Michael Uslan di Swaybox sono anche impegnati in ruoli di produzione.

All’inizio di quest’anno, il co-amministratore delegato della DC Studios James Gunn ha suggerito che potrebbe esserci un modo per rendere il Dynamic Duo “canonico” in futuro. “Potrebbe esserci un modo per inserirlo nella DCU”, ha anticipato. “Mi piacerebbe che questo film d’animazione con pupazzi facesse parte della DCU. L’idea mi piace molto, ma la storia è unica, quindi potrebbe non funzionare nel nostro universo”.

Dynamic Duo, al momento, uscirà nelle sale il 30 giugno 2028.