Spider-Man 2, la spiegazione del finale: Peter Parker accetta le sue responsabilità

Il film Spider-Man 2 è ampiamente considerato uno dei migliori film di supereroi mai realizzati, e a ragione, perché eleva tutto ciò che ha reso così grande il primo film di Sam Raimi. I problemi del mondo reale affrontati da Peter Parker (Tobey Maguire), così come vengono presentati nel film, sono fin troppo comprensibili, in quanto l’uomo lotta per pagare l’affitto o per studiare per la sua laurea, cercando al contempo di conquistare il cuore di Mary Jane Watson (Kirsten Dunst). Naturalmente, questa storia umana e avvincente viene raccontata insieme a un’entusiasmante dose di azione supereroistica.

In questo film l’Uomo Ragno si trova infatti a dover affrontare il Dottor Otto Octavius (Alfred Molina), alias Dottor Octopus, un brillante scienziato che diventa una minaccia per tutta la città in seguito a un esperimento scientifico andato male. Il film, però, è probabilmente il punto più alto del franchise per il modo in cui insegna a Peter Parker una lezione sul sacrificio e sul peso delle sue responsabilità – in particolare attraverso i cattivi del film, tra cui anche Harry Osborn (James Franco). Questi temi più profondi sono dimostrati con forza nel finale del film, come spieghiamo di seguito.

La redenzione del Dottor Octopus

Otto Octavius è un cattivo scritto in modo eccellente, perché ha motivazioni comprensibili e un genuino impulso a fare del bene. I suoi desideri originari – creare energia rinnovabile illimitata – sono nobili e volti al bene del pianeta, anche se vengono stravolti dopo l’incidente che porta alla distruzione del suo esperimento e alla morte della moglie. Come Peter, Octavius stava solo cercando di pensare agli altri invece che a se stesso, perché, se seguiamo gli insegnamenti dello zio Ben, avere i mezzi e il potere per aiutare gli altri ti dà la responsabilità di farlo.

Poi, durante l’esperimento, il suo chip inibitore – che impedisce all’I.A. (sulla quale il film aveva quindi già offerto un inquietante risvolto) nelle braccia meccaniche di entrare nella sua testa – viene fritto e lui finisce per commettere rapine e uccidere persone per portare a termine il suo esperimento. Non c’è dubbio che sia mal consigliato, ma è facile vedere il parallelo con Peter Parker, in quanto diventa così determinato ad aiutare il resto del mondo da non lasciare che nulla lo ostacoli, incluso Spider-Man. Nella mente di Ock, anche il rapimento di Mary Jane è un male necessario sulla strada della potenziale grandezza. Tuttavia, come dimostra il finale, il peso dell’ego di Octavius non significa che sia incapace di riconoscere i propri errori.

Spider-Man 2 è un film in cui il tema ricorrente è quello dei doni che tutti abbiamo e delle responsabilità che ne derivano: così, nella battaglia finale, mentre il reattore minaccia New York, Peter si smaschera e ripete il consiglio che Octavius gli aveva dato all’inizio del film, ovvero che la sua intelligenza è “un dono, non un privilegio” da usare “per il bene dell’umanità”. Queste parole colpiscono Octavius, offrendogli un momento di lucidità. Il peso del dolore per la morte della moglie gli ha fatto perdere la strada – proprio come la morte dello zio Ben aveva quasi avuto la meglio su Peter nel primo film – ma ha capito l’errore dei suoi modi. Quindi, sacrificandosi per far precipitare il reattore in acqua, accetta che questo era il suo problema da risolvere, assumendosi la piena responsabilità delle sue azioni.

Harry Osborn precipita nell’oscurità

Purtroppo, mentre Ock si redime, la fine di Spider-Man 2 mostra che la vita di Harry Osborn sta per diventare molto più complicata. A questo punto, è già così sopraffatto dal dolore e dalla rabbia (al pensiero dell’assassinio di Norman Osborn da parte di Spider-Man alla fine del primo film) da schierarsi con un supercriminale, e la sua scena finale lo mostra disposto a guardare oltre il fatto che suo padre fosse il Green Goblin… ma tale padre, tale figlio. L’intero arco narrativo di Harry in questo sequel lo spinge a seguire davvero le orme del genitore. Accetta persino una posizione alla Oscorp, volendo inconsciamente essere all’altezza dell’eredità costruita dal padre.

Il divario tra Harry e Peter diventa cavernoso quando il primo smaschera l’Uomo Ragno, solo per scoprire che il suo odiato nemico è anche il suo migliore amico. Per quanto riguarda i temi dei doni e della responsabilità, l’arco narrativo di Harry è un racconto ammonitore. Proprio come Otto, il dolore di Harry si manifesta in modo distruttivo. Avrebbe potuto essere una vera forza per un cambiamento positivo a New York, ma alla fine, quando scopre una scorta di armi di Green Goblin, lascia che la sua brama di vendetta prenda il sopravvento, condannandolo a seguire le orme di Norman.

Peter Parker cresce e accetta le sue responsabilità

Per quanto riguarda Peter Parker, Spider-Man 2 lo vede non solo trovare una figura paterna in Otto Octavius, ma anche avvicinarsi a Mary Jane, e persino ottenere la possibilità di una vita normale, solo che tutte queste cose gli esplodono ben presto intorno. Alla fine, gli eventi del sequel lo costringono a confrontarsi con l’idea che la sua grande responsabilità nei confronti di New York significa che non può sempre avere ciò che vuole. Anche quando i suoi poteri vacillano, e si concede una breve pausa, lotta per sentire sempre il richiamo all’azione.

La riluttanza di Pete a essere onesto con MJ deriva da una conversazione a cuore aperto con zia May su come a volte le responsabilità ostacolino i sogni individuali. Il parallelo, in questo caso, è che l’obbligo di Spider-Man di aiutare tutti supererà sempre i sogni di Peter, e forse gli impedirà anche di stare con la persona che ama. Tuttavia, il finale di Spider-Man 2 riconosce anche che, accanto alle responsabilità che le persone hanno, non si possono sacrificare completamente i propri bisogni e la propria felicità solo per concentrarsi esclusivamente sul vivere per quelle responsabilità.

Lo dimostra la scelta di MJ, una volta saputo che Peter è l’Uomo Ragno, di abbandonare la sua relazione con John Jameson e di scegliere invece Peter. Così facendo, Mary Jane accetta di dover condividere Peter con il resto di New York: infatti, il film si conclude con lui che salta dalla finestra per salvare delle vite. A causa di queste incredibili capacità e del dovere morale che ne deriva, la coppia dovrà sacrificare ogni speranza di una vita normale. Ma questo non significa che non possano trovare la felicità nel farlo insieme.