HomeCinema News2025

Harris Dickinson sull’unirsi al MCU: “Dipende dal ruolo”

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Harris Dickinson
Harris Dickinson sul red carpet di Venezia 81 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Harris Dickinson, protagonista di The King’s Man e Babygirl, è tra i tanti attori che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero in lizza per il reboot di X-Men della Marvel Studios e del regista Jake Schreier. Se le recenti notizie fossero vere, potrebbe interpretare Ciclope nell’MCU, seguendo le orme di James Marsden. La maggior parte dei fan sembra concordare sul fatto che sarebbe una scelta azzeccata per Scott Summers, e Josh Horowitz ha ora chiesto all’attore se ci sia del vero nelle voci che circolano online.

Confermando di non aver fatto alcun provino né incontrato nessuno per il ruolo di Ciclope, Dickinson ha tuttavia aggiunto che i supereroi non fanno per lui, anche se “dipende dal ruolo”. “Se devo essere sincero, non credo di aver visto nulla di particolarmente interessante dal punto di vista dei personaggi in quell’universo negli ultimi cinque-dieci anni”, ha affermato. “I cattivi, invece, forse sì”.

Ma se devo essere sincero, sì, lavorare con registi che hanno qualcosa di molto particolare da dire mi affascina di più, con personaggi che probabilmente sono in qualche modo più vicini al mondo reale”, ha aggiunto Dickinson, confermando che James Bond sarebbe “interessante” ora che Denis Villeneuve, regista di Dune, è pronto a dirigere il prossimo capitolo.

“Il ruolo di James Bond è interessante”, ha riflettuto Dickinson. “Le circostanze di Bond sono interessanti. Il personaggio, il mondo, ciò che vive, è tutto interessante”. Alla domanda se fosse disponibile per il ruolo, l’attore ha risposto: “Certo, in termini pratici”. Non sappiamo se Harry Dickinson potrà diventare il nuovo James Bond, considerando le recenti notizie riguardanti la ricerca dell’interprete, ma si può invece affermare che non sembra interessato ad interpretare un supereroe nel MCU. Un villain, invece, sì.

Articolo precedente
Operazione Speciale: Lioness – Stagione 3, data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo
Articolo successivo
Emma Watson commenta con onestà la sua complessa relazione con JK Rowling
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved