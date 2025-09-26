Harris Dickinson sull’unirsi al MCU: “Dipende dal ruolo”

Harris Dickinson, protagonista di The King’s Man e Babygirl, è tra i tanti attori che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero in lizza per il reboot di X-Men della Marvel Studios e del regista Jake Schreier. Se le recenti notizie fossero vere, potrebbe interpretare Ciclope nell’MCU, seguendo le orme di James Marsden. La maggior parte dei fan sembra concordare sul fatto che sarebbe una scelta azzeccata per Scott Summers, e Josh Horowitz ha ora chiesto all’attore se ci sia del vero nelle voci che circolano online.

Confermando di non aver fatto alcun provino né incontrato nessuno per il ruolo di Ciclope, Dickinson ha tuttavia aggiunto che i supereroi non fanno per lui, anche se “dipende dal ruolo”. “Se devo essere sincero, non credo di aver visto nulla di particolarmente interessante dal punto di vista dei personaggi in quell’universo negli ultimi cinque-dieci anni”, ha affermato. “I cattivi, invece, forse sì”.

“Ma se devo essere sincero, sì, lavorare con registi che hanno qualcosa di molto particolare da dire mi affascina di più, con personaggi che probabilmente sono in qualche modo più vicini al mondo reale”, ha aggiunto Dickinson, confermando che James Bond sarebbe “interessante” ora che Denis Villeneuve, regista di Dune, è pronto a dirigere il prossimo capitolo.

“Il ruolo di James Bond è interessante”, ha riflettuto Dickinson. “Le circostanze di Bond sono interessanti. Il personaggio, il mondo, ciò che vive, è tutto interessante”. Alla domanda se fosse disponibile per il ruolo, l’attore ha risposto: “Certo, in termini pratici”. Non sappiamo se Harry Dickinson potrà diventare il nuovo James Bond, considerando le recenti notizie riguardanti la ricerca dell’interprete, ma si può invece affermare che non sembra interessato ad interpretare un supereroe nel MCU. Un villain, invece, sì.