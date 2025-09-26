Anemone: il trailer italiano del film con Daniel Day-Lewis

Ecco il trailer italiano di Anemone, il film d’esordio di Ronan Day-Lewis, che segna il primo ruolo di Daniel Day-Lewis in otto anni. Il film verrà presentato in Italia in anteprima ad Alice Nella Citta.

Nel cast del film anche Sean Bean, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green e Samantha Morton. Secondo la sinossi ufficiale, “il film ambientato nel nord dell’Inghilterra inizia con un uomo di mezza età (Bean) che parte dalla sua casa di periferia per un viaggio nei boschi, dove si ricongiunge con il fratello eremita (Day-Lewis), da cui è separato. Legati da un passato misterioso e complicato, i due uomini condividono una relazione tesa, seppur a tratti tenera, che è stata cambiata per sempre da eventi sconvolgenti accaduti decenni prima”.

L’ultimo film di Daniel Day-Lewis prima del ritiro è stato il dramma storico del 2017 di Paul Thomas Anderson Il filo nascosto. Il ruolo gli è valso la sua sesta nomination all’Oscar come miglior attore. In precedenza aveva vinto nella stessa categoria per le sue interpretazioni in Il mio piede sinistro del 1989, Il petroliere del 2007 e Lincoln del 2012. Day-Lewis, considerato uno dei migliori attori dell’era moderna, ha anche ricevuto numerosi premi BAFTA, Golden Globe e SAG nel corso della sua carriera.

Questa è la seconda volta che Daniel Day-Lewis torna in scena dopo un ritiro, dato che l’attore si era preso una pausa nel 1997 per dedicarsi alla professione del calzolaio in Italia dopo essere apparso in The Boxer di Jim Sheridan. Tornò nel 2002 per interpretare Billy il Macellaio in Gangs of New York di Martin Scorsese.

Focus Features distribuirà Anemone in edizione limitata il 3 ottobre, per poi distribuirlo a livello nazionale il 10 ottobre.