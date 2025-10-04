Anne Hathaway e Adam Driver protagonisti di Alone at Dawn per Ron Howard

Anne Hathaway e Adam Driver reciteranno nel nuovo film di Amazon, Alone at Dawn, diretto da Ron Howard, il regista di film come Il codice Da Vinci (2006), A Beautiful Mind (2000) e Rush (1995). Hathaway e Driver ad oggi non hanno mai lavorato insieme prima d’ora, ma nel 2021 c’era la possibilità di farlo con il musical drammatico Annette. Purtroppo, a causa di conflitti di programmazione, Hathaway ha dovuto rinunciare.

Come riportato da Deadline, il film drammatico Alone at Dawn della Amazon MGM Studios vedrà però ora protagonisti sia Adam Driver che Anne Hathaway, segnando questo come il primo progetto in cui le due star appariranno insieme sullo schermo. Il nuovo film di Amazon sarà basato sulla storia vera di John Chapman, scritta da Dan Schilling e Lori Chapman Longfritz.

Anni dopo la straziante lotta all’ultimo sangue del controllore di combattimento dell’aeronautica militare John Chapman per garantire la sicurezza dei suoi colleghi ufficiali, un ufficiale dell’intelligence si pone come missione quella di dimostrare che Chapman è un eroe. Questa indagine porta Chapman a ricevere la Medaglia d’Onore. Nel reportage, Howard è rimasto incredibilmente colpito dalla storia e ha immediatamente accettato di partecipare al progetto come regista.

Driver interpreterà il protagonista della storia, John Chapman, mentre Hathaway apparirà al suo fianco nel ruolo dell’ufficiale dell’intelligence. Ron Howard non è nuovo agli adattamenti di storie vere e ha persino vinto il suo primo Oscar per il miglior film con il già citato A Beautiful Mind. I produttori di Alone at Dawn includono: Imagine Entertainment, The Hideaway Entertainment, Thurline Entertainment, insieme a Kristy Grisham, William Connor e Patrick Newall.