Five Nights At Freddy’s 2: le foto dal set rivelano la nuova location e i design degli animatronic originali

Dopo le numerose promesse del team creativo di ampliare il mondo, le nuove foto del set di Five Nights at Freddy’s 2 hanno rivelato l’arrivo di una nuova location chiave. Anche se i dettagli sulla trama del sequel dell’horror non sono ancora stati resi noti, il film dovrebbe continuare la storia del Mike Schmidt di Josh Hutcherson, che continua a svelare il terrificante passato del serial killer William Afton e della catena di ristoranti del titolo. Dopo mesi di dichiarazioni di Hutcherson e Matthew Lillard, Five Nights at Freddy’s 2 ha iniziato le riprese nel novembre 2024 e dovrebbe arrivare nelle sale nel dicembre 2025.

Mentre prosegue la produzione dell’attesissimo sequel, l’utente Twitter @DeducerFNAF ha condiviso nuove immagini dal set di Five Nights at Freddy’s 2 . Le foto rivelano i nuovi personaggi del film. Le foto rivelano la nuova location del film, un’altra versione fatiscente della pizzeria del titolo, che sembra essere più piccola di quella vista nel primo film e presenta un design esterno leggermente diverso. Inoltre, l’insegna del ristorante presenta i disegni cartooneschi originali degli animatronics del ristorante del gioco.

Cosa significano le foto del set di Five Night Nights at Freddy’s 2

Considerando che il finale di Five Nights at Freddy’s ha visto la pizzeria del titolo crollare su se stessa, ha senso che il sequel esplori una nuova location. Già prima dell’uscita del primo film, il creatore del gioco e co-sceneggiatore del film Scott Cawthon aveva confermato che, se un sequel fosse andato avanti, avrebbe probabilmente adattato gli eventi del secondo gioco, che era ambientato in un luogo completamente nuovo.

Sebbene ci sia chiaramente un’ampia gamma di potenziali location da esplorare per il sequel, quella che in precedenza era stata più teorizzata come il cuore della storia di Five Nights At Freddy’s 2 era quella del Circus Baby’s Entertainment and Rentals. Una versione dell’animatronic del Circus Baby è stata vista nel primo filmdi Freddy’s , che sembrava suggerire la struttura di Sister Location come potenziale nuova location. Tuttavia, poiché il film ha modificato alcuni aspetti del passato di Afton, tra cui Mike non è più uno dei suoi figli, la foto del set potrebbe indicare che il Circus Baby era un depistaggio.

L’altra spiegazione probabile per il ritorno a un nuovo Freddy Fazbear’s Pizza è che Five Nights at Freddy’s 2 attinga effettivamente dal terzo gioco per la sua trama. Il titolo del 2015 riprendeva 30 anni dopo il gioco originale e introduceva Fazbear’s Frights, un’attrazione horror basata sul ristorante, dove il team creativo ha inavvertitamente portato alla luce Springtrap, l’animatronic posseduto da Afton dopo la sua morte accidentale. Dato che il primo film si concludeva con una nota simile per Afton, si potrebbe spiegare che la nuova pizzeria sia stata trasformata in un’attrazione horror, suscitando così le preoccupazioni di Mike.