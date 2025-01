Jude Law conferma che interpreterà Vladimir Putin: “Un Everest da scalare”

Se vi siete mai chiesti come sarebbe se Mr. Napkin Head avesse il controllo di un arsenale nucleare, non chiedetevelo più con la conferma da parte dell’attore Jude Law che interpreterà il presidente russo Vladimir Putin in The Wizard of the Kremlin del regista Olivier Assayas. Il coinvolgimento di Law nel film è stato rivelato per la prima volta la scorsa primavera, anche se i dettagli sul suo ruolo sono stati tenuti nascosti.

Il film, basato sull’omonimo romanzo best-seller di Giuliano da Empoli, è incentrato su un giovane regista (interpretato da Paul Dano) che diventa inaspettatamente un consulente chiave di Putin durante la sua ascesa al potere nella Russia post-sovietica. Uno stage coi fiocchi, questo. Il cast del film è completato da Alicia Vikander (che ha recitato accanto a Law in Firebrand del 2023), Zach Galifianakis e Tom Sturridge.

Powered by

In un’intervista a Deadline, Law ha rivelato che interpreterà il presidente russo all’inizio della sua carriera di governo. A proposito del ruolo, ha dichiarato:

“Lo dico con esitazione perché non ho ancora iniziato a lavorarci. Voglio dire, l’ho fatto, ma al momento sembra un Everest da scalare, quindi sono ai piedi della collina e guardo in alto pensando: “Oh Cristo, cosa ho detto?”. Spesso mi sento così quando dico di sì. Stavo pensando: “Oh Dio, come farò a farlo?” Ma comunque, è una cosa che devo risolvere io”.

Cos’altro sta facendo Jude Law?

Attualmente Law sta recitando in Star Wars: Skeleton Crew, che sta entusiasmando i telespettatori su Disney+ e il suo ruolo divertente e quasi malvagio si è rivelato estremamente popolare. Law ha anche appena recitato in The Order, il film thriller di Justin Kurzel in cui interpreta un agente delle forze dell’ordine che cerca di abbattere un’inquietante minaccia con un Nicholas Hoult molto spaventoso e molto razzista in prima linea. Sul piccolo schermo, Law apparirà in Black Rabbit, una miniserie per Netflix in cui recita accanto a Jason Bateman e al premio Oscar Troy Kotsur.

Più tardi, quest’anno, dovremmo vedere Law nel thriller di sopravvivenza Eden, diretto da Ron Howard. Il film vanta un cast enorme e di grande impatto, che comprende attori del calibro di Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney, Felix Kammerer, Toby Wallace, Richard Roxburgh e Ana de Armas.