Furiosa: gli incassi del prequel di Mad Max rappresentano una perdita di 120 milioni di dollari per la Warner Bros.

Un nuovo rapporto ha rivelato che Furiosa: A Mad Max Saga ha causato una perdita di 120 milioni di dollari alla Warner Bros. Il film è il prequel del successo candidato all’Oscar Mad Max: Fury Road. Il film segue la storia di Furiosa, che da bambina rapita diventa un’adulta forte e pronta a combattere i leader corrotti di una terra desolata. Al posto di Charlize Theron, Anya Taylor-Joy e Alyla Browne hanno interpretato il ruolo principale, con un cast di supporto che includeva Chris Hemsworth, Tom Burke, Lachy Hulme e George Shevtsov.

Secondo un nuovo rapporto di Deadline, Furiosa avrebbe fatto perdere alla Warner Bros. quasi 120 milioni di dollari. Questo dato si basa sulla somma dei ricavi totali del film e dei costi totali. Oltre agli incassi al botteghino, Furiosa avrebbe incassato 50 milioni di dollari con l’home entertainment e 85 milioni di dollari con la televisione e lo streaming. Purtroppo, questo non è bastato a compensare i costi di produzione, che, tra copie, pubblicità e distribuzione, sono stati pari a 330,6 milioni di dollari, portando alla fine il film a una perdita di 119,6 milioni di dollari.

Cosa significa questo per Furiosa

Il film ha ottenuto risultati nettamente inferiori a Fury Road

Visto il successo di Mad Fax: Fury Road, il regista George Miller e il team della Warner Bros. speravano in un altro blockbuster con Furiosa. Alla fine, il film ha ottenuto risultati inferiori a Fury Road sotto diversi aspetti. Furiosa ha ricevuto recensioni meno positive rispetto al suo predecessore, ottenendo un 90% rispetto al 97% di Fury Road. Il film non è stato inoltre nominato agli Oscar, in netto contrasto con Mad Max: Fury Road, che ha vinto 6 Oscar ed è stato nominato per altri, tra cui quello per il miglior film.

Il recente rapporto rivela quanto Furiosa abbia deluso le aspettative al botteghino rispetto al precedente film della serie. Sebbene i dati esatti siano nuovi, era già noto da tempo che Furiosa aveva quasi certamente fatto perdere milioni alla Warner Bros. Prima dei costi pubblicitari, il budget era stimato in 168 milioni di dollari, una cifra confermata da Deadline nel nuovo rapporto. Il film ha incassato solo 174 milioni di dollari al botteghino mondiale, una cifra che non è stata affatto sufficiente a coprire il costo totale di 330,6 milioni di dollari, nemmeno con i ricavi dello streaming.