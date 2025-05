Gal Gadot sarà la protagonista del thriller del secondo dopoguerra per la regista di Mulan

La star di Wonder Woman, Gal Gadot, collaborerà con la regista di Mulan, Niki Caro, al nuovo thriller ambientato nel secondo dopoguerra, Ruin. Caro, regista neozelandese che ha già diretto il film di successo del 2002 Whale Rider e l’adattamento cinematografico del 2017 di The Zookeeper’s Wife, ha recentemente diretto il thriller d’azione di Netflix The Mother con Jennifer Lopez. Nel frattempo, Gadot, forse meglio conosciuta per il ruolo di Wonder Woman nell’universo cinematografico DC, è entrata anche nel mondo dei remake live-action Disney interpretando la Regina Cattiva in Biancaneve.

Secondo Variety, Gadot è stata scelta per recitare al fianco di Matthias Schoenaerts (The Old Guard, Supergirl: Woman of Tomorrow) in Ruin, con Caro alla regia. Basato su una sceneggiatura di Kaz Firpo e Ryan Firpo, Gadot interpreterà una detenuta appena rilasciata da un campo di prigionia nella Germania del secondo dopoguerra. Gadot produrrà il film insieme al marito Jaron Varsano, Marc Butan della MadRiver Pictures e Caro.

Cosa sappiamo di Ruin con Gal Gadot

Gadot è da anni interessata al progetto

Scritta dagli stessi sceneggiatori di Eternals della Marvel, la sceneggiatura di Ruin ha suscitato grande interesse quando è arrivata in cima alla prestigiosa Black List di Hollywood nel 2017. Seguendo la storia della prigioniera del campo di concentramento interpretata da Gadot nel film uscito di recente, il film vedrà il suo personaggio stringere un’alleanza improbabile con un ex soldato tedesco (interpretato da Schoenaerts) mentre cerca vendetta su una squadra delle SS naziste nella Germania del dopoguerra. In precedenza, Gadot era stata in trattative per interpretare il ruolo principale in una versione precedente del progetto, che originariamente doveva essere diretto da Justin Kurzel (The Order).

Il film segna la seconda volta che Caro dirige un dramma sulla Seconda Guerra Mondiale, dopo The Zookeeper’s Wife, che racconta la storia vera dei guardiani dello zoo polacchi Jan e Antonina Żabiński e di come hanno salvato centinaia di ebrei polacchi durante l’occupazione nazista del Paese. Nel frattempo, Gadot è stata anche coinvolta nella produzione e nella recitazione di un film che racconta la storia della figura della resistenza polacca Irena Sendler per la Warner Bros.