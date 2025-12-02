Gotham Awards 2025: sorprese e colpi di scena. Ecco i vincitori

È stata una serata di sorprese e colpi di scena quella della 35a edizione dei Gotham Awards, che ha dato il via alla stagione dei premi cinematografici. L’epico film d’azione di Paul Thomas Anderson Una battaglia dopo l’altra si è aggiudicato il primo premio per il miglior lungometraggio, unica vittoria tra le sue sei nomination da record.

Il regista iraniano Jafar Panahi si è distinto come il vincitore principale della serata, realizzando una tripletta con film internazionale, sceneggiatura originale e regia per Un semplice incidente.

Presentato dal Gotham Film & Media Institute e tenutosi al Cipriani Wall Street, questo premio ha segnato il terzo anno da quando l’organizzazione ha rimosso i limiti di budget per la partecipazione ai premi. Negli anni precedenti, il budget di un film non poteva superare i 35 milioni di dollari per essere eleggibile.

Tra i vincitori del premio per il miglior lungometraggio delle passate edizioni figurano Il caso Spotlight (2015), Moonlight (2016) e Everything Everywhere All at Once (2022), tutti vincitori del premio come miglior film agli Oscar.

Tra i film più sorprendenti della serata, “My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow”, autodistribuito, diretto e prodotto da Julia Loktev, e Pillion di A24, che ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura non originale di Harry Lighton.

Tutti e tre i premi per la recitazione sono andati ad attori non presenti. Sopé Dìrísù ha vinto il premio per la migliore interpretazione principale per “My Father’s Shadow”, Wunmi Mosaku si è aggiudicata il premio per la migliore interpretazione non protagonista per “Sinners” e Abou Sangaré ha vinto il premio per la migliore interpretazione rivelazione per “Souleymane’s Story”.

Oltre a premiare i vincitori del concorso, la cerimonia ha offerto diversi omaggi ad attori e registi. Tra questi, Frankenstein di Netflix, con il regista Guillermo del Toro che ha radunata la folla dichiarando “Fuck AI”, e un esilarante Adam Sandler che ha presentato un omaggio – insieme alla co-sceneggiatrice di Jay Kelly Emily Mortimer – al regista del film, Noah Baumbach.

Ecco tutti i vincitori dei Gotham Awards 2025

Best Feature

“One Battle After Another” (Warner Bros. Pictures) — Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Adam Somner, producers

Best International Feature

“It Was Just an Accident” (Neon) — Philippe Martin, Jafar Panahi, producers

Best Documentary Feature

“My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow” (self-distributed) — directed and produced by Julia Loktev

Best Director

Jafar Panahi, “It Was Just an Accident” (Neon)

Breakthrough Director

Akinola Davies Jr., “My Father’s Shadow” (Mubi)

Best Original Screenplay

“It Was Just an Accident” (Neon) — written by Jafar Panahi

Best Adapted Screenplay

“Pillion” (A24) — written by Harry Lighton

Outstanding Lead Performance

Sopé Dìrísù, “My Father’s Shadow” (Mubi)

Outstanding Supporting Performance

Wunmi Mosaku, “Sinners” (Warner Bros. Pictures)

Breakthrough Performer