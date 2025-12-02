HomeCinema News2025

Gotham Awards 2025: sorprese e colpi di scena. Ecco i vincitori

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Leonardo DiCaprio in Una battaglia dopo l'altra (2025)
Foto di Photo Courtesy Warner Bros. Pictures - © Warner Bros. Pictures

È stata una serata di sorprese e colpi di scena quella della 35a edizione dei Gotham Awards, che ha dato il via alla stagione dei premi cinematografici. L’epico film d’azione di Paul Thomas Anderson Una battaglia dopo l’altra si è aggiudicato il primo premio per il miglior lungometraggio, unica vittoria tra le sue sei nomination da record.

Il regista iraniano Jafar Panahi si è distinto come il vincitore principale della serata, realizzando una tripletta con film internazionale, sceneggiatura originale e regia per Un semplice incidente.

Presentato dal Gotham Film & Media Institute e tenutosi al Cipriani Wall Street, questo premio ha segnato il terzo anno da quando l’organizzazione ha rimosso i limiti di budget per la partecipazione ai premi. Negli anni precedenti, il budget di un film non poteva superare i 35 milioni di dollari per essere eleggibile.

Tra i vincitori del premio per il miglior lungometraggio delle passate edizioni figurano Il caso Spotlight (2015), Moonlight (2016) e Everything Everywhere All at Once (2022), tutti vincitori del premio come miglior film agli Oscar.

Tra i film più sorprendenti della serata, “My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow”, autodistribuito, diretto e prodotto da Julia Loktev, e Pillion di A24, che ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura non originale di Harry Lighton.

Tutti e tre i premi per la recitazione sono andati ad attori non presenti. Sopé Dìrísù ha vinto il premio per la migliore interpretazione principale per “My Father’s Shadow”, Wunmi Mosaku si è aggiudicata il premio per la migliore interpretazione non protagonista per “Sinners” e Abou Sangaré ha vinto il premio per la migliore interpretazione rivelazione per “Souleymane’s Story”.

Oltre a premiare i vincitori del concorso, la cerimonia ha offerto diversi omaggi ad attori e registi. Tra questi, Frankenstein di Netflix, con il regista Guillermo del Toro che ha radunata la folla dichiarando “Fuck AI”, e un esilarante Adam Sandler che ha presentato un omaggio – insieme alla co-sceneggiatrice di Jay Kelly Emily Mortimer – al regista del film, Noah Baumbach.

Ecco tutti i vincitori dei Gotham Awards 2025

Best Feature

Best International Feature

  • “It Was Just an Accident” (Neon) — Philippe Martin, Jafar Panahi, producers

Best Documentary Feature

  • “My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow” (self-distributed) — directed and produced by Julia Loktev

Best Director

  • Jafar Panahi, “It Was Just an Accident” (Neon)

Breakthrough Director

  • Akinola Davies Jr., “My Father’s Shadow” (Mubi)

Best Original Screenplay

  • “It Was Just an Accident” (Neon) — written by Jafar Panahi

Best Adapted Screenplay

  • “Pillion” (A24) — written by Harry Lighton

Outstanding Lead Performance

  • Sopé Dìrísù, “My Father’s Shadow” (Mubi)

Outstanding Supporting Performance

  • Wunmi Mosaku, “Sinners” (Warner Bros. Pictures)

Breakthrough Performer

  • Abou Sangaré, “Souleymane’s Story” (Kino Lorber)
Articolo precedente
Timothée Chalamet ottiene il secondo miglior punteggio su Rotten Tomatoes con il debutto di Marty Supreme della A24
Articolo successivo
Annunciato il film spin-off di Sonic the Hedgehog con data di uscita
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved