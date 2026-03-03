HomeCinema News2026

Avengers: Doomsday, Victor Von Doom potrebbe interferire con la TVA

La Marvel si prepara a un nuovo, epico capitolo con Avengers: Doomsday, che promette colpi di scena sorprendenti e un ruolo importante per Victor Von Doom. Secondo le ultime indiscrezioni, il celebre villain affronterà una storyline complessa che coinvolge la TVA e Loki, segnando un momento chiave nella Multiverse Saga.

Da quanto emerge dalle fughe di trama, quando il piano di Doctor Doom per salvare il Multiverso fallisce, egli si dirige nella TVA, uccide Loki e ne assume i poteri, per poi usarli nella creazione di Battleworld. Se il film seguirà fedelmente il fumetto Secret Wars, Loki assumerà un ruolo simile a quello di Molecule Man, alimentando la realtà assemblata da Doom con i frammenti del Multiverso distrutto.

Un nuovo rumor suggerisce ulteriori sviluppi: Doom, nel distruggere la TVA, eliminerebbe tutti i rami temporali eccetto uno. La domanda che affascina i fan è quale linea temporale sopravvivrà e se servirà come base per Battleworld o per salvare il suo mondo originale. Inoltre, secondo le fonti, “Tutti coloro che muoiono in Doomsday torneranno in Secret Wars perché Doom li resusciterà.” Questo rassicura sui grandi decessi dei personaggi, anche se chi tornerà potrebbe non ricordare le vite precedenti.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Steve Rogers).

