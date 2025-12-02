Annunciato il film spin-off di Sonic the Hedgehog con data di uscita

Mentre lo sviluppo del quarto film continua, la Paramount ha già messo in cantiere la prossima storia di Sonic the Hedgehog. Dopo una breve battuta d’arresto dovuta al famigerato design ora soprannominato Ugly Sonic, gli adattamenti live-action del franchise SEGA sono diventati alcuni dei più grandi successi nel campo degli adattamenti di videogiochi, ottenendo un successo sempre maggiore sia dal punto di vista della critica che da quello commerciale con ogni nuova uscita.

Ancor prima che il terzo film stabilisse i record del franchise con le migliori recensioni e il maggior incasso della serie, la Paramount ha annunciato lo sviluppo di Sonic the Hedgehog 4 il giorno dell’uscita del terzo capitolo. Sebbene i dettagli della trama siano attualmente sconosciuti, il film è previsto per marzo 2027, con piani per un ruolo più importante per Amy Rose dopo la sua introduzione post-crediti, mentre il futuro di Shadow di Keanu Reeves e Robotnik di Jim Carrey è rimasto un mistero.

Secondo Variety, la Paramount ha avviato lo sviluppo di un misterioso film spin-off di Sonic the Hedgehog. Il progetto, prodotto ancora una volta da Neal H. Moritz, è attualmente descritto solo come un “Sonic Universe Event Film,” con il titolo già fissato per l’uscita il 22 dicembre 2028. Oltre al nuovo film Sonic, lo studio ha anche annunciato un film senza titolo Teenage Mutant Ninja Turtles, in uscita il 17 novembre 2028.

Non è certo la prima volta che si parla di un nuovo spin-off di Sonic the Hedgehog, dato che all’inizio di quest’anno circolavano voci secondo cui lo studio stava valutando un progetto del genere. Anche quelle notizie non fornivano alcuna informazione concreta sul possibile contenuto del film, ma considerando lo stato attuale del franchise, il candidato più probabile per uno spin-off sarebbe Shadow the Hedgehog.

Dopo il finale di Sonic the Hedgehog 3, il personaggio antieroe di Reeves viene lasciato in una situazione molto simile a quella in cui si trova in Sonic Heroes e, cosa ancora più importante, nel gioco dedicato a Shadow the Hedgehog. Considerando quanto sia stata positiva l’accoglienza riservata all’incarnazione di Reeves nel terzo capitolo del 2024, sarebbe sicuramente logico che la Paramount volesse sfruttare questo successo con un progetto dedicato al personaggio.

Un’altra possibilità per lo spin-off di Sonic the Hedgehog potrebbe essere Tails di Colleen O’Shaughnessey, che è stato anche protagonista di alcuni giochi spin-off della serie SEGA. A differenza di Shadow, la cui storia è stata raccontata in modo piuttosto approfondito nella sua introduzione alla serie, gran parte della storia di Tails è stata relegata a una spiegazione fuori campo del personaggio, che ha raccontato di essere stato vittima di bullismo e di essere diventato un emarginato a causa delle sue code. Uno spin-off non solo potrebbe dare un’adeguata visione di questa storia, ma anche dare a Tails un arco narrativo completo che lo vede diventare l’eroe del suo mondo grazie alle sue avventure con Sonic.

Indipendentemente da chi sarà il protagonista del prossimo film, il fatto che la Paramount stia portando sul grande schermo il film spin-off di Sonic the Hedgehog è un segnale incoraggiante della fiducia dello studio nella serie. Questo potrebbe non solo portare alla realizzazione della seconda stagione di Knuckles in forma di film, ma anche a considerare l’intero roster di personaggi per creare storie autonome, offrendo anche incarnazioni più complete rispetto alle loro controparti nei videogiochi.