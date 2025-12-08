Guillermo del Toro rivela casting e dettagli della storia del suo film cancellato su Justice League Dark

Guillermo del Toro è tornato a parlare del suo Justice League Dark, il progetto DC che avrebbe dovuto segnare il suo debutto ufficiale nel cinema supereroistico, poi cancellato durante le fasi di sviluppo. Ospite del podcast Happy, Sad, Confused, il regista ha condiviso nuovi dettagli sul casting, sulla trama e sul perché il film non è mai andato avanti — e se oggi, nell’era del DCU di James Gunn, esisterebbero possibilità di una resurrezione.

Del Toro ha chiarito innanzitutto che non era mai iniziato un casting formale, ma aveva idee molto precise per almeno un personaggio: “Volevo Doug Jones come Deadman, perché fisicamente era perfetto per il costume e conoscevo a fondo le sue espressioni e i suoi movimenti.” Il regista ha inoltre spiegato di essere profondamente legato alla sceneggiatura: “Amavo quel copione. Funzionava alla perfezione, e il modo in cui i personaggi si intrecciavano era davvero naturale.”

Il leader della squadra sarebbe stato John Constantine, figura centrale nella trama sviluppata da del Toro. Tra i principali antagonisti ci sarebbe stato anche il Floronic Man, mentre Swamp Thing era già stato esplorato in modo approfondito nella storia. Non mancavano inoltre cameo di personaggi iconici: “A un certo punto entrava Batman. I protagonisti avevano bisogno di un aereo e qualcuno diceva: ‘Conosco un amico che ne ha uno.’ E ci si ritrovava nell’ufficio di Bruce Wayne.” Del Toro non ha confermato se si trattasse del Batman di Ben Affleck, ma ha ammesso: “Mi sarebbe piaciuto farlo, ma oggi non lo farei.”

Interrogato su eventuali contatti recenti con James Gunn o DC Studios, il regista ha risposto: “No, no. Ogni tanto gli scrivo per dirgli cosa apprezzo del suo lavoro. Lo ritengo incredibilmente intelligente. Ho adorato Superman e mi piace molto il modo in cui sta immaginando il nuovo universo.”

Pur non essendo più coinvolto, del Toro ha rivelato che la sceneggiatura esiste ancora e sarebbe tecnicamente disponibile qualora DC Studios volesse recuperare il progetto: “Abbiamo lavorato per un paio d’anni. Non siamo mai arrivati alla concept art, ma c’erano set piece fantastici. Il mio preferito era un inseguimento con Deadman che saltava da un corpo all’altro.”

Justice League Dark è stato più volte vicino a diventare realtà: prima con del Toro, poi con l’ambizioso piano di J.J. Abrams, che prevedeva film e serie su Constantine, Zatanna e altri personaggi, tutti destinati a confluire in un grande universo condiviso per HBO Max. Ma nulla è mai stato concretizzato, e nel 2023 la serie è stata ufficialmente cancellata.

Oggi il nuovo DCU guidato da James Gunn riparte dal Capitolo 1: Gods and Monsters. L’unico personaggio legato a Justice League Dark già confermato è Swamp Thing, al centro di un film diretto da James Mangold. Un tassello che potrebbe, in futuro, riaprire la strada alla squadra occulta più amata dai fan DC.