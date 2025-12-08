Avatar: Fuoco e Cenere, Zoe Saldaña anticipa la trasformazione di Neytiri

In vista dell’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere, Zoe Saldaña rivela che Neytiri è diventata “una razzista convinta”. Il figlio di Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri, Neteyam (Jamie Flatters), è tragicamente morto durante il finale di Avatar – La via dell’acqua. All’inizio del terzo capitolo della saga, Neytiri sta ancora lottando profondamente con questa perdita. Durante un’intervista con MovieWeb, Saldaña ha dunque parlato di come il suo dolore si sia trasformato in odio verso l’umano Spider (Jack Champion), che le ricorda la morte di Neteyam per mano degli umani.

Ora odia tutti gli esseri umani ed è consumata dalla rabbia al punto che “Jake non la riconosce più”. “Spider è un ricordo fisico di tutto ciò che è stato portato via a Neytiri, e lei è così accecata dalla sua furia e dal suo odio. Voglio dire, in Fuoco e Cenere è una razzista conclamata, al punto che Jake non la riconosce più, ed è estranea a se stessa, e ha abbandonato la volontà di Eywa nel senso che è come se fosse un bambino. Non importa da dove venga questo bambino, devi amarlo. Devi accettarlo. Questo bambino non ha una casa, ma ogni volta che lo guarda, le viene in mente quanto lo trovi irritante”.

Zoe Saldaña ha poi aggiunto: “Adoro l’arco narrativo che Jim ha saputo dare a Neytiri perché la sua rabbia verso il popolo del cielo è così grande, ma se non riesce a conquistare la rabbia all’interno della sua famiglia, come potrà mai conquistare il popolo del cielo? È stato davvero bello e interessante. Jack Champion ha interpretato il ruolo di Spider in modo splendido perché c’è questa curiosità e questa spavalderia che ha imparato da Sully. È così coraggioso e spericolato, eppure è così umanamente umile, empatico e comprensivo nei confronti dei modi di Eywa e del suo popolo. È stato davvero bellissimo”.

Questi commenti si basano su ciò che è stato mostrato nei trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, in particolare Jake che dice a Neytiri: “Non puoi vivere così, con quest’odio”. Con Saldaña che definisce Neytiri “una razzista conclamata”, il suo odio sembra essere ancora più totalizzante e dannoso di quanto suggerissero i trailer. Mentre gran parte della trama del sequel ruoterà attorno al conflitto con gli umani, insieme a Varang (Oona Chaplin) e al Popolo della Cenere, le osservazioni di Saldaña sottolineano che anche il conflitto all’interno della famiglia Sully sarà parte integrante del sequel, compreso il posto di Spider nella famiglia.

Dato che Miles Quaritch (Stephen Lang) è il padre biologico di Spider, si è ipotizzato che possa averlo portato sulla cattiva strada. Questo però non corrisponde a quanto affermato da Saldaña. Al contrario, sembra che Neytiri abbia perso i propri valori più di Spider, che rimane “empatico” nonostante l’ingiusta rabbia di Neytiri nei suoi confronti. Dato che James Cameron ha descritto Avatar: Fuoco e Cenere come “il culmine di una saga”, si è anche ipotizzato che questo potrebbe essere la fine delle storie di Neytiri e Jake.

I prossimi film di Avatar potrebbero spostare l’attenzione su Spider, Lo’ak (Britain Dalton), Kiri (Sigourney Weaver) e altri membri della generazione più giovane. Questo potrebbe rendere l’arco narrativo di Neytiri e il suo rapporto con Spider ancora più emozionante. Sono passati solo tre anni tra Avatar – La via dell’acqua e Avatar: Fuoco e Cenere, una diminuzione notevole rispetto alla pausa di 13 anni tra il primo e il secondo film. Nonostante l’attesa più breve, c’è stata una grande anticipazione su dove andrà a parare la storia di Neytiri e del franchise, che ora troverà una risposta completa dopo il debutto nelle sale il 17 dicembre.