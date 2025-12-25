HomeCinema News2025

Harry ti presento Sally: ecco perché Rob Reiner era imbarazzato dalla famosa scena al ristorante

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Harry, ti presento Sally... film

Il grande Rob Reiner, ormai scomparso, ha diretto molti amatissimi film, di generi diversi. Uno di questi classici è la commedia romantica Harry, ti presento Sally, con Meg Ryan e Billy Crystal. Il film segue due amici di lunga data che alla fine si innamorano, discutendo se uomini e donne possano essere solo amici.

Una delle scene più memorabili di Harry, ti presento Sally vede Sally (Ryan) prendere in giro Harry (Crystal) insistendo sul fatto che almeno una delle sue partner avesse probabilmente simulato un orgasmo. Per dimostrare la sua tesi, Sally ne simula uno a voce alta in mezzo a un ristorante, spingendo una signora anziana a dire: “Prendo quello che sta prendendo lei”.

I fan di Reiner probabilmente conoscono la curiosità: la donna anziana è stata interpretata dalla madre del regista, Estelle Reiner. Tuttavia, potrebbero non sapere che la sua presenza in scena ha portato a uno dei momenti più imbarazzanti di Reiner come regista, quando ha dovuto mostrare a Ryan come voleva che fosse recitato il momento dell’orgasmo.

“Le prime due volte, non l’ha fatto completamente”, ha spiegato Reiner, secondo The Hollywood Reporter. “E alla fine, mi sono seduto di fronte a Billy. E l’ho recitato per lei… E stavo battendo i pugni sul tavolo, ‘Sì! Sì! Sì!’ E mi sono reso conto che stavo avendo un orgasmo davanti a mia madre, capisci? Ecco mia madre laggiù.”

Sebbene l’esperienza dietro le quinte sia stata imbarazzante per Reiner, ha dato i suoi frutti, contribuendo a rendere Harry, ti presento Sally un caposaldo del genere della commedia romantica. Gran parte del successo del film deriva dalla chimica tra Ryan e Crystal, che si basa meno sulle loro scene romantiche e più sui loro scambi di battute comiche.

È interessante notare che la visione originale di Reiner per Harry, ti presento Sally non si limitava a far sì che i due si mettessero insieme, ma che rimanessero amici. All’epoca, si stava riprendendo dal divorzio dalla prima moglie, Penny Marshall, e le sue esperienze di vita reale influenzarono la visione pessimistica di Harry sull’amore.

Il regista cambiò idea dopo aver incontrato la sua futura moglie, Michele Singer Reiner. Lui e la sceneggiatrice del film, Nora Ephron, decisero che far sposare Harry e Sally con un esito più ottimistico sarebbe stato più appropriato, sebbene meno realistico.

Harry, ti presento Sally e la sua analisi di amore, amicizia e dolore rimangono attuali a oltre 35 anni di distanza, consolidando il film come una pietra miliare dell’eredità cinematografica di Reiner.

Articolo precedente
Kate Hudson rompe il silenzio sul rifiuto del ruolo di Mary Jane in Spider-Man
Articolo successivo
Stranger Things – Stagione 5: a che ora escono gli episodi del Volume 2
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved