Harry ti presento Sally: ecco perché Rob Reiner era imbarazzato dalla famosa scena al ristorante

Il grande Rob Reiner, ormai scomparso, ha diretto molti amatissimi film, di generi diversi. Uno di questi classici è la commedia romantica Harry, ti presento Sally, con Meg Ryan e Billy Crystal. Il film segue due amici di lunga data che alla fine si innamorano, discutendo se uomini e donne possano essere solo amici.

Una delle scene più memorabili di Harry, ti presento Sally vede Sally (Ryan) prendere in giro Harry (Crystal) insistendo sul fatto che almeno una delle sue partner avesse probabilmente simulato un orgasmo. Per dimostrare la sua tesi, Sally ne simula uno a voce alta in mezzo a un ristorante, spingendo una signora anziana a dire: “Prendo quello che sta prendendo lei”.

I fan di Reiner probabilmente conoscono la curiosità: la donna anziana è stata interpretata dalla madre del regista, Estelle Reiner. Tuttavia, potrebbero non sapere che la sua presenza in scena ha portato a uno dei momenti più imbarazzanti di Reiner come regista, quando ha dovuto mostrare a Ryan come voleva che fosse recitato il momento dell’orgasmo.

“Le prime due volte, non l’ha fatto completamente”, ha spiegato Reiner, secondo The Hollywood Reporter. “E alla fine, mi sono seduto di fronte a Billy. E l’ho recitato per lei… E stavo battendo i pugni sul tavolo, ‘Sì! Sì! Sì!’ E mi sono reso conto che stavo avendo un orgasmo davanti a mia madre, capisci? Ecco mia madre laggiù.”

Sebbene l’esperienza dietro le quinte sia stata imbarazzante per Reiner, ha dato i suoi frutti, contribuendo a rendere Harry, ti presento Sally un caposaldo del genere della commedia romantica. Gran parte del successo del film deriva dalla chimica tra Ryan e Crystal, che si basa meno sulle loro scene romantiche e più sui loro scambi di battute comiche.

È interessante notare che la visione originale di Reiner per Harry, ti presento Sally non si limitava a far sì che i due si mettessero insieme, ma che rimanessero amici. All’epoca, si stava riprendendo dal divorzio dalla prima moglie, Penny Marshall, e le sue esperienze di vita reale influenzarono la visione pessimistica di Harry sull’amore.

Il regista cambiò idea dopo aver incontrato la sua futura moglie, Michele Singer Reiner. Lui e la sceneggiatrice del film, Nora Ephron, decisero che far sposare Harry e Sally con un esito più ottimistico sarebbe stato più appropriato, sebbene meno realistico.

Harry, ti presento Sally e la sua analisi di amore, amicizia e dolore rimangono attuali a oltre 35 anni di distanza, consolidando il film come una pietra miliare dell’eredità cinematografica di Reiner.