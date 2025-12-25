Stranger Things – Stagione 5: a che ora escono gli episodi del Volume 2

Tra poche ore, i nuovi episodi di Stranger Things – Stagione 5 che compongono il Volume 2 arriveranno su Netflix e sapremo finalmente quale sarà la sorte dei nostri eroi, in attesa del gran finale del 1° gennaio. Ma a che ora arriveranno i nuovi episodi di Stranger Things – Stagione 5 in Italia?

E’ una domanda legittima, soprattutto per i fan che vogliono essere i primi a vedere cosa i fratelli Duffer hanno in serbo per i ragazzi di Hawkins.

Le nuove puntate di Stranger Things – Stagione 5 saranno disponibili in Italia dalle 2.00 del mattino del 26 dicembre 2025.

Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest’incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l’ultima volta.