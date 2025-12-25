Kate Hudson rompe il silenzio sul rifiuto del ruolo di Mary Jane in Spider-Man

23 anni dopo l’uscita di Spider-Man di Sam Raimi, Kate Hudson racconta il suo rifiuto del ruolo di Mary Jane Watson. Il personaggio è stato interpretato da Kirsten Dunst nel film del 2002, così come nei sequel Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007).

A Watch What Happens Live! con Andy Cohen, a Hudson è stato chiesto se avesse davvero rifiutato di interpretare Mary Jane e se se ne penta. Sebbene desiderasse accettare il ruolo e recitare in Spider-Man, crede che alla fine le persone giuste fossero nel film.

È anche grata di aver girato Le quattro piume (2002) all’epoca, dove ha lavorato e stretto amicizia con Heath Ledger. Guarda la risposta di Hudson qui sotto:

È così divertente. Quando la gente dice queste cose, non è bello parlarne perché le persone che compaiono nel film sono le persone giuste. Le circostanze della vita accadono in un certo modo. Ma sì, l’ho fatto, e ora che ci ripenso, è una di quelle cose in cui penso: “Sarebbe stato bello essere nel film di Spider-Man”. Ma allo stesso tempo, ho fatto un film intitolato Le Quattro Piume. Ho incontrato Heath Ledger, che è diventato un caro amico, e ho vissuto un’esperienza che non avrei mai avuto, quindi una parte di me pensa che la vita vada esattamente come dovrebbe, e ne sono grata. Ma ci ripenso… sarebbe stato divertente essere lei.

Cohen sottolinea che se Hudson avesse accettato il ruolo, avrebbe potuto essere in diversi film di Spider-Man. Avrebbe anche potuto interpretare un personaggio iconico negli anni precedenti l’inizio del Marvel Cinematic Universe, con la crescente popolarità dei film sui supereroi.

Il film che Hudson scelse di fare, Le quattro piume, non fu un successo né di critica né commerciale. Incassò 29,8 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget dichiarato di 35 milioni di dollari e ottenne un punteggio critico del 41% su Rotten Tomatoes. Da Come farsi lasciare in 10 giorni (2003) a Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022), tuttavia, molti altri film di Kate Hudson hanno riscosso un grande successo.

Negli anni successivi a Spider-Man 3, altre versioni di Mary Jane sono state scelte per il grande schermo. Shailene Woodley fu scelta per interpretarla in The Amazing Spider-Man 2 (2014), ma le sue scene furono tagliate. Zendaya interpreta Michelle “MJ” Jones nei film di Spider-Man dell’MCU, Zoë Kravitz dà la voce a Mary Jane Parker in Spider-Man: Un nuovo universo (2018) e Melissa Sturm interpreta la parte in Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023).

Il cast di Spider-Man: Brand New Day (2026) include la star di Stranger Things Sadie Sink, che si vocifera interpreterà la versione MCU di Mary Jane Watson. Sebbene la produzione del film con Tom Holland sia terminata, il ruolo di Sink rimane strettamente riservato.

Nel 2022, Kate Hudson ha rivelato che si unirebbe all’MCU se le venisse chiesto, ma non è coinvolta in nessuno dei film o serie TV del franchise. Anche senza aver interpretato Mary Jane in Spider-Man, Hudson ha continuato ad avere una carriera solida.