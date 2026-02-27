Crimson Peak: la spiegazione del finale del film

La sontuosa storia di fantasmi Crimson Peak (qui la recensione) di Guillermo del Toro è un affettuoso ritorno ai classici dell’horror gotico come Il presagio, L’esorcista e Shining. Pur utilizzando molti tropi del genere, del Toro alza il volume su tutto per dare al film un tocco moderno. I fantasmi sono particolarmente raccapriccianti in tutta la loro gloria CGI gocciolante e la storia è un racconto contorto di tabù e omicidi.

La nostra eroina è Edith Cushing (Mia Wasikowska), una giovane scrittrice che vive a New York all’inizio del XX secolo e che si innamora di un uomo di nome Thomas Sharpe (Tom Hiddleston). Thomas proviene dall’Inghilterra, dove vive nella storica dimora della sua famiglia, Allerdale Hall. La tenuta sorge sopra una miniera di argilla rossa, che le ha valso il soprannome di Crimson Peak. Il padre di Edith non approva l’unione, ma dopo la sua morte improvvisa, lei decide di sposare Thomas e trasferirsi nella sua casa ancestrale.

Edith scopre ben presto che la vita nella tenuta della famiglia Sharpe non è proprio come se l’era immaginata. Allerdale Hall è fatiscente e sta lentamente sprofondando nell’argilla sottostante, poiché i proventi della miniera si sono esauriti da tempo. La sorella di Thomas, Lucille (Jessica Chastain), è fredda con Edith come l’aria invernale e ben presto Edith inizia a vedere delle apparizioni notturne. Sebbene i fantasmi siano una visione terrificante, Edith capisce che non vogliono farle del male. Anzi, stanno cercando di aiutarla a svelare gli orribili segreti nascosti a Crimson Peak.

Edith scopre gli scioccanti segreti di Crimson Peak

Il sospetto di Edith che non tutto sia come sembra ad Allerdale Hall viene alimentato quando trova un baule pieno di documenti e una serie di registrazioni su cilindri di cera, che le vengono mostrati da uno dei fantasmi. I documenti rivelano che Thomas era stato sposato più volte in passato, cosa che aveva tenuto nascosta a Edith. Ancora più inquietanti sono le registrazioni, che includono l’audio di una delle ex mogli di Thomas che afferma di essere stata avvelenata a morte da Thomas e Lucille. Da quando Edith è arrivata ad Allerdale Hall, Lucille le prepara regolarmente il tè.

Quando ha iniziato a sentirsi male e debole, Edith ha sospettato che il tè potesse avere qualcosa a che fare con questo, e la registrazione non fa che confermare ulteriormente questa teoria. Ma mentre Lucille non ha mai mostrato molta gentilezza nei confronti di Edith, la rivelazione che Thomas è probabilmente coinvolto in questi piani malvagi è straziante. Anche se il loro matrimonio ha richiesto tempo per riscaldarsi, una recente notte fuori casa ha portato Edith e Thomas a consumare finalmente la loro relazione in quello che Edith ha percepito come un vero progresso verso lo sviluppo dell’intimità.

Sfortunatamente per Edith, ha una rivale nell’amore di Thomas. Più tardi, un fantasma le appare e la conduce nella camera da letto di Lucille. All’interno, Edith trova Thomas e Lucille a letto insieme. I due hanno una relazione incestuosa fin dall’infanzia e si sono aggrappati alla loro casa ancestrale solo grazie al matrimonio di Thomas con donne ricche, che poi uccideva per ottenere l’eredità. Ora non solo i fratelli hanno motivi economici per volere Edith morta, ma lei conosce anche il loro segreto più oscuro.

Thomas comincia ad avere dei ripensamenti

Dopo che gli Sharpes sono stati sorpresi a letto insieme, Lucille getta Edith da uno dei balconi sopra l’atrio nel tentativo di ucciderla. Fortunatamente, proprio in quel momento arriva ad Allerdale Hall l’amico di Edith, il dottor Alan McMichael (Charlie Hunnam). Dopo aver scoperto alcune ricerche sugli Sharpe che il padre di Edith aveva ricevuto poco prima di morire misteriosamente, Alan ha deciso di rintracciare Edith per avvertirla di persona. Il suo tempismo non avrebbe potuto essere migliore

Quando Edith si riprende, Alan le rivela di essere a conoscenza della storia inquietante dei fratelli Sharpe. Mostra un articolo di giornale che descrive in dettaglio il brutale omicidio della madre di Lucille e Thomas e insinua che sia stata Lucille a commettere l’omicidio. Invece di negare le sue accuse, Lucille lo pugnala e afferra Edith, ordinando a Thomas di finire il dottore. A questo punto della storia, però, Thomas ha iniziato ad avere un forte conflitto emotivo.

Il suo matrimonio con Edith sta iniziando a sembrargli reale, a differenza dei precedenti matrimoni fittizi a cui ha partecipato. Il suo rapporto con Lucille lo lega alla sua vita sempre più isolata e deprimente ad Allerdale Hall, mentre Edith rappresenta la possibilità di un nuovo inizio. Così, decide di disobbedire agli ordini della sorella. Quando si avvicina ad Alan per pugnalarlo, chiede tranquillamente al dottore di guidare il coltello verso un punto non letale, in modo da ingannare Lucille e farle credere che sia morto.

Lucille rivela la profondità della sua devozione

Nel frattempo, Lucille porta Edith a firmare i documenti legali che formalizzeranno l’eredità di Edith del patrimonio di suo padre e consentiranno il passaggio del denaro a Thomas una volta che lei sarà morta. Lucille rivela quindi di essere la persona che ha ucciso il padre di Edith. Chiarisce anche di aver ucciso sua madre dopo aver scoperto la relazione incestuosa tra Lucille e Thomas, oltre ad altri dettagli inquietanti sulla storia della loro famiglia. Il monologo di Lucille mette in contesto il suo comportamento malvagio.

Lei e Thomas sono cresciuti in una famiglia estremamente violenta e hanno trascorso tutta la loro vita cercando di evitare di perdere la loro casa ancestrale, sia per rovina finanziaria che per decrepitezza generale. Poiché hanno una relazione incestuosa, sanno che vivere lì in isolamento è l’unico modo per assicurarsi che non vengano scoperti. Hanno affrontato insieme molte situazioni disperate e di conseguenza condividono un legame intenso. Questo, ovviamente, non giustifica le loro azioni, ma offre agli spettatori una comprensione più profonda del perché abbiano finito per intraprendere un percorso così oscuro.

Dopo aver descritto in dettaglio come hanno attirato donne con grandi eredità per sposare Thomas, Lucille dice: “I matrimoni erano per soldi, ovviamente, ma l’orrore… l’orrore era per amore”. Purtroppo per Lucille, Thomas non condivide più la sua singolare devozione. Dopo che Edith riesce a scappare, lui trova Lucille e la supplica di smetterla. Le dice che possono smettere di lottare per mantenere Crimson Peak e trasferirsi altrove per iniziare una nuova vita. Tuttavia, quando lui suggerisce che Edith verrebbe con loro, Lucille pugnala Thomas a morte, incapace di sopportare l’idea che ci sia qualcun altro nella sua vita che lui ama tanto quanto lei.

Gli inquietanti momenti finali di Crimson Peak

Non avendo più nulla per cui vivere, Lucille parte per uccidere Edith una volta per tutte. Dopo un lungo inseguimento, Lucille la mette alle strette, brandendo proprio il coltello che aveva usato per uccidere sua madre tanti anni prima. Lucille dice a Edith: “Non mi fermerò finché tu non mi ucciderai o io non ucciderò te”. Ma proprio quando sembra che Edith sia spacciata, il fantasma di Thomas appare a sua sorella. L’intervento spettrale dà a Edith l’opportunità di avere la meglio nella lotta e uccidere Lucille. Con la sua nemica sconfitta, Edith trova Alan e i due si allontanano barcollando dal maniero fatiscente.

I momenti finali del film sono accompagnati da una voce fuori campo di Edith sulla natura dei fantasmi (un’immagine a metà dei titoli di coda di un libro intitolato Crimson Peak di Edith Cushing suggerisce che le sue parole provengano da quel testo, presumibilmente scritto dopo gli eventi del film). Edith osserva che alcuni fantasmi rimangono legati a luoghi specifici, ma altri sono legati da emozioni specifiche, come “la perdita, la vendetta o l’amore”. Mentre la telecamera si sofferma su un pianoforte con il fantasma di Lucille seduto davanti, Edith dice che i fantasmi legati a quelle forti emozioni “non se ne vanno mai”.

L’attenzione su Lucille alla fine illustra quanto sia complessa come antagonista. È una persona straordinariamente consapevole di sé, che sa che le sue azioni sono mostruose. Ma capisce anche di essere impotente di fronte all’unica grande forza immutabile della sua vita: la sua devozione eterna per il fratello. Questo è il fulcro di tutto l’orrore di Crimson Peak. È l’amore, non l’odio, che la rende capace di azioni così atroci. Questa carica emotiva le conferisce un lato comprensibile, ma rende anche lei, e il film stesso, ancora più terrificanti.