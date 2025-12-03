Hirokazu Kore-eda ha realizzato il live action di Look Back

Hirokazu Kore-eda (Un affare di famiglia) vincitore della Palma d’Oro è in fase di post-produzione per il primo adattamento live-action del manga Look Back di Tatsuki Fujimoto, la cui uscita è prevista per la fine del 2026.

La storia di formazione segue due ragazze che inseguono con passione il loro sogno di diventare mangaka. Pubblicato su Shonen Jump+ nel 2021, il manga ha suscitato grande interesse fin dalla sua uscita in Giappone, registrando 2,5 milioni di visualizzazioni il primo giorno e vendendo un totale di 900.000 copie. È stato successivamente pubblicato in 37 paesi in tutto il mondo e ha venduto oltre 750.000 copie a livello internazionale.

Look Back di Kore-eda Hirokazu è stato girato in sordina a Nikaho City ed è attualmente in fase di post-produzione. Daiju Koide sta producendo il film per K2 Pictures, che lo distribuirà anche in Giappone. Il film ha già ottenuto la distribuzione a Taiwan e in Corea del Sud. Goodfellas si occupa delle vendite internazionali al di fuori dell’Asia. Due teaser sono stati svelati di seguito.

Kore-eda ha dichiarato: “Durante un viaggio di ritorno da Kyoto a Tokyo, sono stato attratto dalla schiena di una figura sulla copertina di un libro in una libreria alla stazione di Shinagawa. Senza pensarci due volte, ne ho preso una copia: quello è stato il mio primo incontro con Look Back. Quella sera, l’ho letto tutto d’un fiato. Sebbene manga e film siano generi diversi, come autore, ho percepito la disperata determinazione dietro quest’opera. Ho potuto percepire, quasi dolorosamente, che il signor Fujimoto semplicemente non poteva andare avanti senza creare quest’opera. Per me, Nobody Knows è stato quel tipo di lavoro”.

Kore-eda ha ricevuto un’offerta dal produttore Daiju Koide per adattare Look Back in un film live-action e gli è stata data l’opportunità di incontrare l’autore originale. Fujimoto ha aggiunto: “Se il regista Kore-eda girerà Look Back, non ho altro da dire. Non vedo l’ora!”.

Fujimoto è noto per il suo stile unico e le sue singolari storie di vendetta come Fire Punch e Chainsaw Man, che hanno venduto oltre 34 milioni di copie in tutto il mondo. L’attuale adattamento animato Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ha incassato 173 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Nel 2024, Look Back è stato anche adattato in un film d’animazione per il cinema, diretto da Kiyotaka Oshiyama e prodotto da Studio Durian. Il film è stato un successo, mantenendo il primo posto al botteghino giapponese per due settimane consecutive e incassando oltre 12,8 milioni di dollari durante la sua programmazione nelle sale. È stato successivamente venduto in tutto il mondo a Prime Video per i diritti esclusivi di streaming.

L’acclamato regista giapponese Kore-eda ha anche un altro lungometraggio in lavorazione. Sheep In The Box, prodotto da Fuji Television Network, Gaga, Toho Co., Ltd. e Aoi Pro., uscirà all’inizio dell’estate 2026. Goodfellas si occuperà delle vendite al di fuori dell’Asia, mentre Gaga detiene i diritti per i territori asiatici.